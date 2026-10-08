Nigeria mata a más de 25 presuntos miembros de Estado Islámico tras un ataque en el estado de Borno

Archivo - Militar del Ejército de Nigeria durante unas maniobras en Ghana en marzo de 2023 (archivo) - Ssgt. Charles Brock/Us Army / Zuma Press / Europa

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha anunciado la muerte más de 25 terroristas tras repeler un ataque por parte del grupo yihadista Estado Islámico en África Occidental (ISWA) contra una base militar en el estado de Borno (noreste), al tiempo que ha confirmado varios militares muertos, sin dar un balance concreto de bajas.

El portavoz de la operación 'Hadin Kai', Mohammed Goni, ha resaltado que los atacantes lanzaron "un asalto desde varias direcciones" contra una base en Kukawa, antes de asegurar que los militares "neutralizaron a más de 25 terroristas y recuperaron armas y municiones durante una intensa contraofensiva".

"Con el apoyo del componente aéreo, las tropas superaron a los terroristas, les infligieron numerosas bajas y obligaron a los elementos supervivientes a huir en desbandada", ha manifestado, si bien ha manifestado que "algunos valientes soldados pagaron el sacrificio supremo durante los enfrentamientos".

Así, ha destacado que "la decisiva desarticulación del ataque pone de relieve la preparación para el combate, la resiliencia y la eficacia operativa de las tropas del Ejército nigeriano en el teatro de operaciones del noreste", antes de reiterar su compromiso con "mantener la presión operativa sobre terroristas y otros elementos criminales".

El estado de Borno y otras zonas del noreste de Nigeria son epicentro de los ataques de ISWA y Boko Haram --grupo del que se escindió el primero--. Ambos son especialmente activos en esta parte del país y la cuenca del lago Chad, donde han perpetrado decenas de atentados durante los últimos meses.