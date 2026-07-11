Un niño de 12 años muerto y dos familiares heridos tras el derrumbe de un edificio en Thane (India)

Archivo - Fieles en India - Europa Press/Contacto/Adil Abass

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 12 años ha muerto y dos miembros de su familia han resultado heridos este viernes tras el derrumbamiento de un edificio en la localidad de Thane, en el estado de Maharashtra, al oeste de India.

"Una parte de la galería de esta estructura se derrumbó repentinamente sobre una casa contigua donde dormían tres miembros de una familia. Jaykumar Jaiswal, de 12 años, sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia al hospital civil, donde los médicos lo declararon muerto al llegar", ha informado un funcionario, en declaraciones recogidas por la agencia india de noticias 'PTI'.

Por otro lado, los dos familiares heridos son Urmila y Vinit Jaiswal, de 35 y 9 años respectivamente. Ambos se encuentran fuera de peligro e ingresados en el Hospital Titan de Mapanda, donde están siendo atendidos tras haber sufrido un traumatismo craneoencefálico.

Según las autoridades locales, uno de los pisos que se habría vencido tenía entre 25 y 30 años de antigüedad, cayendo sobre una casa vecina donde una familia descansaba.

"Tres casas contiguas en Madras Chawl han sido desalojadas como medida de precaución. El Comité del Barrio de Majiwada, el Departamento de Obras Públicas (PWD) y el Departamento de Ocupación Ilegal están llevando a cabo evaluaciones estructurales y operaciones de desalojo", ha matizado.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras recibir el aviso del derrumbe, en una operación donde han participado bomberos, rescatistas, policía y sanitarios.