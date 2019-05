Los niños de Sudán del Sur, en riesgo de muerte por la munición sin explotar

Actualizado 04/05/2019 8:51:56 CET

World Vision ofrece sensibilización sobre los riesgos que minas, artefactos sin explotar y munición suponen para los sursudaneses

YUBA, 4 May. (Por Zipporah Karani, World Vision Sudán del Sur) -

En 2017, el hermano de Aguar estaba trabajando en la cantera cuando recogió lo que pensó que era una piedra pequeña. Desafortunadamente era una munición sin explotar, lo que en inglés se conoce como 'unexploded ordnance' (UXO), que destruyó su mano.

The Legacies of War describen los UXO como "armas explosivas (bombas, balas, proyectiles, granadas, minas terrestres, minas navales, etc.) que no explotaron cuando fueron empleadas y aún representan un riesgo de detonación, incluso décadas después de que fueran utilizadas o desechadas".

"Mi hermano volvió a casa con la mano ensangrentada y suplicando ir al hospital", recuerda Aguar. Tras esta experiencia traumática aprendió que nunca más debía de recoger ningún tipo de objeto sospechoso.

Cuando World Vision llevó a cabo la capacitación de sensibilización a través de su programa de Educación de Riesgo de Minas (MRE) apoyado por el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) en su aldea, Aguar se mostró muy interesado. Se dio cuenta de lo importante que es informar y estar informado sobre áreas potencialmente peligrosas e incidentes relacionados con minas terrestres.

World Vision

"Durante la temporada de lluvias, los cambios en el terreno provocan la aparición de explosivos, recientes y antiguos, sin detonar, lo que puede atraer a los niños que a menudo los confunden con un juguete o artículos inofensivos", subraya Vanessa Saraiva, asesora de Protección y Género de World Vision Sudán del Sur.

"Tales dispositivos amenazan la seguridad de los niños y sus familias e inhiben la libertad de movimiento. También impide la entrega de ayuda humanitaria", añade.

World Vision ha puesto en marcha un programa certificado por el Servicio de Minas de Naciones Unidas para educar a los niños y las comunidades sobre los peligros de las minas y cómo evitarlas. Esta formación incluye el reconocimiento de minas y zonas de peligro, señalización y advertencias sobre recoger restos de lo que creen que puede ser basura.

"Los niños pueden aprender rápido si lo hacen mediante la acción. Esto es lo que hacemos durante la capacitación", explica Betty Edong, miembro del personal del programa de educación de riesgos. Edong espera que World Vision extienda la capacitación a todos los niños en Sudán del Sur para que sean conscientes de los peligros.

World Vision

Aguar compartió lo que aprendió con los miembros de su familia unos días después de su entrenamiento. "Todos estaban asustados, pero escucharon mi consejo de no ir al bosque a recoger cualquier cosa que

pudiera resultar ser un explosivo", cuenta.

Un informe indica que, desde 2006, el 15 por ciento de los accidentes relacionados con minas y restos explosivos de guerra se han producido mientras los niños jugaban, lo que hace que los menores más pequeños sean los más expuestos a riesgos, lesiones e incluso la muerte.

Los equipos de MRE de World Vision están formando a mujeres, niñas, niños y hombres con conocimientos sobre el riesgo que acarrean las minas, incluida la forma de reconocerlas correctamente, los UXO, las

señales de señalización, las áreas de peligro, las señales locales y para informar sobre la presencia de minas.