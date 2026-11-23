Archivo - Concentración en Medellín por los primeros ocho años del acuerdo del Gobierno con las FARC (imagen de archivo). - Juan J. Eraso / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha advertido este lunes de que en vísperas de cumplirse el décimo aniversario de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC en Colombia, el conflicto armado se ha intensificado y a pesar de algunos logros "para millones de colombianos, la violencia nunca cesó".

El secretario general del NRC, Jan Egeland, ha denunciado que el conflicto armado en Colombia dejos de menguar "se intensifica nuevamente y continúa destrozando vidas", cuando este martes se cumplen diez años del acuerdo de paz que el Gobierno del entonces Juan Manuel Santos firmó con la extinta guerrilla, hasta ese momento el mayor grupo insurgente de América Latina.

El NRC ha puesto de manifiesto que durante la última década las necesidades de quienes más sufren las consecuencias de la violencia armada siguen aumentando. Así, si hace diez años cuando se firmó el acuerdo había 5,8 millones de personas que necesitaban asistencia humanitaria, hoy son más de 8,1 millones.

"Décadas de visitas a las regiones remotas de Colombia me han mostrado la resiliencia de su gente, pero también el alto precio que pagan las poblaciones rurales cuando se incumplen las promesas", ha revelado Egeland, quien ha denunciado el nuevo panorama de la violencia en Colombia, donde son más los grupos armados organizados que operan en el país que cuando se firmó el acuerdo de paz.

"Casi la mitad de las personas a las que hemos asistido informan vivir con ansiedad constante, ya que las normas impuestas por los grupos armados organizados dictan los horarios específicos en que pueden entrar y salir de sus casas, qué deben sembrar en sus campos y el color de la ropa que visten", ha contado.

Una nueva encuesta realizada entre comunidades que reciben asistencia humanitaria en diversas zonas afectadas por el conflicto muestra que el 75% percibe la misma violencia o incluso mayor que cuando se firmó el acuerdo de paz hace diez años, especialmente en aquellas zonas históricamente golpeadas.

"Para millones de comunidades rurales, indígenas y afrocolombianos en regiones remotas, la violencia nunca ha cesado, y las instituciones estatales no han logrado restablecer su presencia", ha puesto de relieve Egeland, quien ha remarcado que "la paz verdadera no se mide solo por la cantidad de promesas firmadas en papel".

Egeland ha instado tanto a las autoridades colombianas como al resto de la comunidad internacional a no dar la espalda a quienes siguen sufriendo "las peores consecuencias de esta violencia continua", así como a garantizar a las personas atrapadas en el conflicto la ayuda vital que necesitan.