Nueva Zelanda convoca al embajador de Israel por los actos de Ben Gvir contra los activistas de la flotilla

Archivo - El ministro de Exteriores y vice primer ministro de Nueva Zelanda, Winston Peters (archivo) - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Nueva Zelanda ha convocado al embajador de Israel en el país para protestar por las acciones del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, quien publicó el miércoles un vídeo reprendiendo y humillando a los activistas de la última flotilla interceptada en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

El ministro de Exteriores neozelandés, Winston Peters, ha recalcado que Wellington "condena el comportamiento del ministro israelí Itamar Ben Gvir", contra el que pesa una prohibición de viaje a Nueva Zelanda, impuesta en 2025, por "socavar de forma grave y deliberada la paz y la seguridad y acabar con las posibilidades de una solución de dos Estados".

"Su reciente conducta con respecto a la flotilla de Gaza, que ha sido firmemente criticada por su propio primer ministro (Benjamin Netanyahu), es una confirmación más de esa postura", ha dicho Peters en un mensaje en redes sociales, donde ha incidido en que Nueva Zelanda "espera que Israel cumpla sus obligaciones legales internacionales, también en su trato a los neozelandeses que eran parte de la flotilla".

"Hemos dado instrucciones al Ministerio de Exteriores para que convoque al embajador israelí para que exprese de forma directa nuestra grave preocupación (por la situación)", ha apostillado, sumándose a la oleada de críticas internacionales a los actos de Ben Gvir, que ya han sido ya desaprobados por el propio Netanyahu y el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar.

El ministro publicó un vídeo en el que se le ve ondeando una bandera israelí y paseándose entre activistas internacionales esposados y arrodillados en el puerto de Ashdod, a donde fueron trasladados por la Armada de Israel. "Así es como recibimos a los que apoyan el terrorismo. Bienvenidos a Israel", dijo.

El vídeo muestra a decenas de activistas arrodillados y con la cabeza contra el suelo entre agentes armados, con el himno israelí de fondo, emitido a través de altavoces. Además, se muestra el traslado de varios de ellos, esposados y con la cabeza gacha.