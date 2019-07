El nuevo ministro de Hacienda descarta una recesión económica en México

Publicado 10/07/2019 4:49:42 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 10 Jul.

El nuevo ministro de Hacienda de México, Arturo Herrera, ha asegurado este martes que no ve una recesión inminente, a pesar de las expectativas de los analistas de una mayor debilidad en la segunda economía más grande de América Latina.

"No veo una recesión a la vuelta de la esquina. Veo que ha habido una desaceleración a nivel global, pero estamos muy, muy lejos de pensar que estamos cerca de una recesión", ha indicado Herrera durante su primer rueda de prensa tras ser nombrado ministro.

El ahora exministro de Hacienda Carlos Urzúa ha anunciado este martes su dimisión, reconociendo "discrepancias" con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, al que ha acusado de tomar decisiones económicas "sin el suficiente sustento".

Urzúa ha revelado que "discrepancias en materia económica hubo muchas, algunas de ellas porque en esta Administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento".

En concreto, ha indicado que le resultó "inaceptable" la "imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública". "Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés", ha apostillado, sin dar nombres.

López Obrador fue elegido hace un año en unos comicios históricos que situaron en el Gobierno al primer presidente de izquierdas en décadas. Ha prometido acabar con la corrupción de lo que ha denominado la "etapa neoliberal", así como importantes reformas.

En un vídeo difundido por Twitter, López Obrador ha agradecido a Urzúa su "apoyo" y "colaboración" --"Lo respeto"--, mostrándose comprensivo con su dimisión porque "no se puede poner vino nuevo en botellas viejas". "Estamos en un cambio, una transformación, y a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias", ha argumentado.