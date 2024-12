El nuevo primer ministro francés, François Bayrou, promete transparencia y esmero frente a la "grave" situación política

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo primer ministro de Francia, el centrista François Bayrou, ha prometido este viernes, en su primer discurso oficial tras asumir la Jefatura de Gobierno, que hará gala de transparencia y esmero desde el primer minuto de su difícil mandato, asumido de manos de su precedesor, Michel Barnier, destituido en moción de censura por una crisis presupuestaria.

"Mi modo de actuar será no ocultar nada, no descuidar nada y no dejar nada de lado", ha manifestado Bayrou, tras reconocer la "gravedad" de la situación que acaba de asumir.

"Tenemos el deber, en un momento tan grave para el país, para Europa y ante todos los riesgos del planeta, de afrontar con los ojos abiertos, sin timidez, la situación heredada de décadas enteras" marcadas según para él, por la ausencia de búsquedas "de equilibrios sin los cuales nos resulta difícil vivir".

Bayrou ha aprovechado para trasladar un "sentimiento de gratitud" hacia Barnier "por el riesgo" que ha corrido al desempeñar su mandato y haber afrontado con "demostrado altruismo" las "enormes dificultades, y bien lo sabe Dios", a las que se enfrenta el país.