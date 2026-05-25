Nuevos bombardeos israelíes en el sur de Líbano dejan al menos dos muertos y diez heridos, la mayoría sanitarios

Archivo - Edificios destruidos tras un ataque aéreo israelí en Nabatiye, en el sur del Líbano - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto, incluido un sanitario, y otras diez, más de la mitad también personal médico, han resultado heridas este domingo en la localidad de Arab Salim, en el sur de Líbano, a causa de "sucesivos ataques" del Ejército de Israel, según ha indicado el Ministerio de Sanidad libanés.

"Sucesivos ataques del enemigo israelí contra la ciudad de Arab Salim, en el distrito de Nabatiye, han dejado dos muertos", reza el comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio recogido por la agencia estatal NNA, que sitúa a un sanitario entre las víctimas mortales.

Además de estos dos fallecidos, el organismo ha registrado también hasta diez heridos, incluidos seis sanitarios, como resultado de la misma serie de bombardeos que, según ha apuntado la agencia, ha tenido lugar después de otro ataque aéreo que destruyó el Centro de Defensa Civil de Nabatiye, si bien se encontraba vacío de personal médico en el momento de los hechos.

Líbano sigue así sumando víctimas pese al alto el fuego alcanzado a mediados de abril y extendido hasta en dos ocasiones, que no ha impedido el continuo aumento del balance de muertos y heridos, tras superar los 3.100 y los 9.400, respectivamente, en el último informe difundido al respecto por la cartera de Sanidad libanesa el pasado viernes.