Ocho países musulmanes aceptan la invitación de Trump para participar en la Junta de Paz para Gaza

Desplazados palestinos en tiendas de campaña en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Arabia Saudí, Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos han anunciado este miércoles que participarán en la Junta de Paz para Gaza, creada a raíz de una propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Los ministros de Exteriores de los ocho países musulmanes han acogido "con beneplácito" la invitación enviada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para participar en la iniciativa y han confirmado en una declaración conjunta que "cada país firmará los documentos de adhesión de conformidad con sus respectivos procedimientos jurídicos".

"Los ministros reiteran el apoyo de sus países a los esfuerzos de paz dirigidos por Trump, y reafirman el compromiso de sus países de apoyar la implementación de la misión de la junta como administración de transición, según lo establecido en el plan para poner fin al conflicto de Gaza y refrendado por la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", han indicado.

En la declaración han señalado que la junta tiene como "objetivo consolidar un alto el fuego permanente, apoyar la reconstrucción de Gaza y promover una paz justa y duradera basada en el derecho palestino a la autodeterminación y a la creación de su Estado de conformidad con el Derecho Internacional", allanando así el camino para la seguridad y estabilidad de los países y pueblos de la región.

Tanto Egipto, como Pakistán y Emiratos Árabes Unidos ya habían anunciado previamente sus planes de unirse a la junta, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y que estará encabezada por Trump e integrada por jefes de Estado del mundo.