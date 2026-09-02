El OIEA denuncia que Teherán sigue impidiendo a sus inspectores acceder a las instalaciones nucleares iraníes

Archivo - El director general del OIEA, Rafael Grossi - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha indicado este martes que las autoridades iraníes continúan negando el acceso de los inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares, en medio de la reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán y el estancamiento de las negaciones, en las que el programa nuclear iraní ocupa un rol protagonista.

"La falta de información del organismo sobre este material nuclear y el acceso a las instalaciones para verificarlo es motivo de preocupación en materia de proliferación", ha escrito el director general del OIEA, Rafael Grossi, en un documento restringido distribuido este martes en Viena, recogido por la agencia Bloomberg, en el que reclama que Irán debe permitir el acceso de los inspectores "con la máxima urgencia".

El dirigente argentino ha reiterado su exigencia a Teherán de que permita a sus inspectores reanudar su trabajo y ha hecho un llamamiento a una solución negociada del conflicto con Washington, mientras la Junta de Gobernadores del organismo se reúne la próxima semana en Viena para considerar una nueva resolución de censura contra la República Islámica.

Las inspecciones de la agencia nuclear de la ONU en el país asiático se redujeron a más de la mitad el año pasado, después de que Irán impusiera nuevas restricciones tras la guerra de 12 días en la que Israel y Estados Unidos bombardearon sus instalaciones nucleares.

Los observadores aún no han regresado a las plantas dañadas de Fordow, Isfahán y Natanz, aunque, según ha señalado el OIEA, a mediados de septiembre se permitirá a los inspectores visitar la central nuclear iraní de Bushehr.

La protesta del organismo sobre los impedimentos al seguimiento nuclear en Irán llega en medio de nuevos intercambios de hostilidades entre Estados Unidos, que ha lanzado nuevos bombardeos en las últimas horas, y la República Islámica, que ha replicado atacando activos norteamericanos en Oriente Próximo.