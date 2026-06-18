El OIEA se muestra dispuesto a ayudar a formular "pasos concretos" para aplicar el acuerdo entre EEUU e Irán

Archivo - El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en una fotografía de archivo - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha aplaudido este jueves la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y ha recalcado que la agencia está preparada para empezar a definir los "pasos concretos" para lograr un acuerdo definitivo y poner en marcha su aplicación.

"Es bueno cuando se firma un acuerdo", ha dicho Grossi en una rueda de prensa en Suiza, en la que ha resaltado que "en estos momentos, especular no sería una buena idea". "Queda trabajo por hacer", ha explicado, antes de resaltar que la labor "indispensable" del OIEA en la aplicación del documento "es reconocida" en el texto.

"Depende de nosotros sentarnos con los colegas estadounidenses e iraníes para empezar a formular los pasos concretos que habrá que poner en marcha", ha manifestado Grossi, quien ha hecho hincapié en que "ahora es cuando empieza el trabajo técnico" entre las partes para definir la aplicación de las cláusulas.

Así, ha afirmado que existen "muchas alternativas" sobre el tema del uranio con el que cuenta Irán, entre especulaciones sobre su evacuación del país, y ha insistido en que es momento de "trabajos técnicos". "Creo que sería inteligente por mi parte no mencionar hoy cualquiera de las alternativas", ha manifestado.

Grossi ha remarcado que se trata de "un momento de enorme responsabilidad para todos" y ha confirmado que existen "contactos" entre el OIEA e Irán, incluido un "trabajo técnico" a nivel "bajo" que ha incluido "algunas inspecciones" desde la ofensiva lanzada por Israel en junio de 2025, a la que se sumó posteriormente Estados Unidos con ataques contra tres instalaciones nucleares.

"Yo mismo estoy en contacto con las autoridades iraníes", ha especificado el jefe del OIEA, quien ha reseñado que si las partes han decidido estampar su firma en este "importante documento" es "porque todo el mundo quiere que sea un éxito, antes de insistir en que su agencia estará ahí para un trabajo técnico sobre las "diferentes interpretaciones" que puedan abordarse para resolver el asunto.

El memorando de entendimiento fue anunciado el domingo por Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, para poner fin a la guerra abierta en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, iniciada en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

La firma del memorando de entendimiento abre un proceso de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo, entre advertencias de Irán sobre los ataques de Israel contra Líbano, que considera como una violación de lo pactado con Washington.