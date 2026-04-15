El OIEA ve la suspensión del enriquecimiento de uranio de Irán como una "cuestión política" y no una "necesidad técnica"

Archivo - El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. - Sergei Savostyanov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha afirmado este miércoles que una posible suspensión del enriquecimiento de uranio por parte de Irán como parte de un acuerdo es más una "cuestión política" que una "necesidad técnica", si bien ha resaltado que la verificación internacional sí sería "indispensable" en cualquier pacto.

En una rueda de prensa durante su viaje a Corea del Sur, Grossi ha señalado que "no existiría diferencia alguna real dependiendo de la duración de esta suspensión", en caso de que esta opción acabe sobre la mesa durante las conversaciones entre Washington y Teherán.

"En lo referente a una moratoria, hay que tomar decisiones políticas. No hay una gran diferencia a nivel técnico en suspender (el enriquecimiento) cinco, diez o veinte años. Es más una cuestión de confianza política", ha apuntado, según informaciones del diario 'The Korea Herald'.

Sin embargo, Grossi ha descartado estar involucrado en las conversaciones y ha indicado que, por lo tanto, no puede confirmar el contenido de las mismas. "Un acuerdo sin la presencia de representantes del OIEA es solo un trozo de papel o una promesa", ha lamentado.

"El programa nuclear iraní requeriría una monitorización exhaustiva de sus instalaciones nucleares y el material utilizado en ellas, por lo que esperamos que se nos pida asistencia para ofrecer las salvaguardas necesarias", ha apuntado, al tiempo que ha expresado que "todo apunta a que la gran parte del uranio enriquecido al 60% sigue estando en las instalaciones en las que ya se encontraba almacenado durante la ofensiva, especialmente en Isfahán".

Las palabras de Grossi llegan después de que Estados Unidos haya reclamado a Irán una suspensión durante 20 años de sus trabajos de enriquecimiento de uranio de cara a lograr un acuerdo de paz, en un momento en el que las partes están sumidas en esfuerzos para mantener una segunda ronda de conversaciones tras los infructuosos contactos del sábado en la capital de Pakistán, Islamabad.

"Estados Unidos ha sugerido un mínimo de 20 años (para la suspensión de esos trabajos de enriquecimiento de uranio), con todo tipo de restricciones", han explicado fuentes conocedoras de la propuesta en declaraciones concedidas a Europa Press, rechazando así la posibilidad de que Estados Unidos pudiera acceder a cambio de ello a una retirada de sanciones, una exigencia de Irán, que defiende su derecho a realizar estas labores en línea con el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

ALERTA DE LA SITUACIÓN EN COREA DEL NORTE

Sobre la creciente nuclearización de Corea del Norte, Grossi ha expresado su preocupación: "Se siguen observando signos de una creciente actividad a pesar de que todos los inspectores del OIEA fueron expulsados del país en 2009".

"En nuestros exámenes periódicos, hemos sido capaces de confirmar que ha habido un rápido incremento de las operaciones de las unidades de reprocesamiento y de los reactores y un activación de otro tipo de instalaciones en Yongbyon", ha manifestado.

"Todo esto apunta a un aumento muy serio de las capacidades de Corea del Norte en el ámbito de la producción de armas nucleares, que se estima en unas pocas docenas de ojivas", ha aclarado.

Además, ha hecho hincapié en que el organismo ha observado "la construcción de una nueva instalación similar a la planta de enriquecimiento de ucranio de Yongbyon, lo que sugiere un aumento potencialmente significativo de la capacidad de enriquecimiento de uranio del país".

Aún así, ha matizado que "sigue siendo difícil calcular los niveles exactos de producción sin acceso directo al terreno" y ha declarado que el OIEA no había confirmado ninguna cooperación de este tipo den el ámbito militar. "No hemos visto nada en particular al respecto", ha dicho.

"Tenemos referencias a proyectos nucleares civiles, nada relacionado con armas nucleares, por lo que hemos podido constatar", ha aseverado, antes de añadir que, "si existe alguna cooperación nuclear entre Rusia y Corea del Norte, el organismo espera que se limite a un uso civil".

Grossi ha afirmado, a su vez, que está siguiendo de cerca la posibilidad de "reanudar el diálogo entre las dos Coreas" y ha destacado la importancia de restablecer la diplomacia entre las partes. "Seguimos con gran interés la posibilidad de que se restablezca el diálogo entre las partes", ha apuntado.

Sobre el desarrollo del programa surcoreano de submarinos de propulsión nuclear, Grossi ha aseverado que este "requerirá acuerdos especiales con el OIEA para garantizar que el material nuclear utilizado para la propulsión naval no se desvíe para otros fines".

"Por eso, trabajar con el OIEA es tan indispensable", ha sostenido, antes de sostener que el compromiso declarado de Seúl con la no proliferación sería "clave" para "evitar la preocupación de que el proyecto pudiera alimentar una carrera armamentística regional".