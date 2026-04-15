Rusia completa la evacuación de "especialistas" implicados en la construcción en la central nuclear de Bushehr, en Irán

Archivo - Fotografía de archivo de las labores de construcción en la central nuclear de Bushehr, en Irán - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles el fin de la evacuación de "especialistas" implicados en los trabajos de construcción en la central nuclear iraní de Bushehr, un proceso que se ha extendido durante varios días y que concluye en medio del alto el fuego pactado el 8 de abril entre Washington y Teherán, tras más de un mes de ofensiva militar por parte de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"Durante la mañana del 15 de abril, la operación de varios días para evacuar de urgencia a especialistas rusos implicados en la construcción de la central nuclear de Bushehr, en Irán, ha sido completada con éxito", ha dicho el Consulado ruso en la ciudad de Isfahán a través de un comunicado en redes sociales.

Así, ha detallado que un total de 632 personas "han sido evacuadas de zonas de combate en cuatro tandas", proceso que arrancó "tras el inicio de la agresión armada estadounidense-israelí contra la República Islámica de Irán". En este sentido, ha apuntado que entre los evacuados hay 81 ciudadanos bielorrusos, 27 tayikos, cuatro armenios, tres uzbekos, un kazajo y un ucraniano.

El Consulado ha reseñado que, además, han sido evacuados familiares de empleados de la Embajada rusa y la Misión Comercial en Irán, además de nueve marineros del carguero 'MSC Aries' --incautado por Irán en 2024-- y del petrolero 'MT Adara', sin más detalles al respecto y sin que las autoridades del país asiático se hayan pronunciado al respecto.

"Estamos seguros de que la construcción de la central nuclear de Bushehr, uno de los proyectos insignia de la cooperación ruso-iraní, continuará, y que los consumidores iraníes podrán ver en el futuro próximo los frutos de la amistad ruso-iraní", ha argumentado, antes de dar las gracias a Teherán por "hacer todo lo posible para garantizar que los especialistas pudieran volver a casa junto a sus familias de forma rápida y segura".

La central, operada por Rosatom, cuenta con un reactor de 1.000 megavatios en funcionamiento y otros dos en construcción de la misma capacidad cada uno. Rusia trasladó en varias ocasiones a Washington el riesgo que entraña atacar centrales nucleares en Irán, ante los bombardeos contra la instalación en el marco de la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.