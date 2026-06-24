Omán reitera ante Qatar la "necesidad imperiosa" de avanzar en las negociaciones entre EEUU e Irán

El sultán de Omán, Haitham Bin Tariq al Busaid. - Europa Press/Contacto/Sultan of Oman Press Office

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sultán de Omán, Haitham Bin Tariq al Busaid, ha reiterado este miércoles ante el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, la "necesidad imperiosa" de avanzar en las negociaciones sobre Irán, toda vez que se han dado los primeros pasos para un acuerdo final en la cumbre celebrada en el complejo de lujo de Burgenstock, en Suiza.

En el marco del viaje del líder qatarí, que participó como mediador en la cita en Suiza, a Mascate, el sultán de Omán ha subrayado "la necesidad imperiosa de impulsar estas iniciativas para garantizar la paz y la estabilidad en la región", según informa la agencia ONA.

Igualmente, al tiempo ha destacado "la importancia fundamental de coordinar y armonizar los esfuerzos constructivos emprendidos por los países hermanos y amigos en este ámbito".

El dirigente de Omán ha tratado con el primer ministro qatarí la marcha de los negociaciones en curso entre Estados Unidos e Irán, "así como los últimos avances de los esfuerzos diplomáticos destinados a poner fin a la guerra y alcanzar una solución definitiva e integral de la crisis".

Este contacto llega cuando Omán ha tratado con Irán el futuro de la administración del estrecho de Ormuz, para la que ambos países han acordado crear un grupo de trabajo conjunto. Asimismo, Mascate anunció la creación de un "corredor marítimo temporal" para todos los buques atrapados en el estrecho, siguiendo igualmente el plan de la Organización Marítima Internacional (OMI) para evacuar a 11.000 marineros.

"Los buques que deseen transitar por dicho corredor deberán coordinar previamente su paso con la OMI", informaron las autoridades omaníes este martes.