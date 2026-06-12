Una ONG católica denuncia que el Ejército israelí interceptó un convoy de ayuda para el sur de Líbano

Archivo - El sacerdote Jakubm de Polonia entrega ayuda en la glesia greco-melquita católica deTiro, Líbano, el 30 de marzo de 2026 - Daniel Carde / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una ONG católica francesa ha denunciado este viernes que un convoy cargado con ayuda humanitaria para tres aldeas cristianas ubicadas en Bint Jbeil, en la frontera sur de Líbano, ha sido interceptado por el Ejército israelí y obligado a cambiar de ruta.

La ONG L'Ouvre d'Orient, que depende del arzobispado de París, ha confirmado a través de una portavoz en declaraciones a Europa Press el incidente, que ha involucrado a un convoy de ayuda humanitaria auspiciado por el nuncio apostólico en Líbano, Paolo Borgia.

El convoy --formado por alrededor de 25 camiones con ayuda de distintas ONG, incluyendo Cáritas-- se vio obligado a retroceder hacia Tiro, desde donde partió junto con varios vehículos civiles, al encontrarse con tanques israelíes en su camino hacia el sur de la Línea Amarilla, la zona ocupada por Israel.

Según fuentes del operativo humanitario citadas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', se produjeron disparos cuando los camiones fueron interceptados de camino a las localidades de Rmeich, Ain Ebel y Debel. Las autoridades israelíes permitieron al convoy retomar su ruta, pero utilizando otras carreteras para acceder a las localidades, y sin los vehículos civiles que los acompañaban.