ONG denuncia al menos 34 palestinos muertos desde que Trump pidiera a Israel la suspensión de sus ataques a Gaza

Imagen de archivo de un reparto de comida en Nuseirat (Gaza) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Palestino para los Derechos Humanos de Gaza ha documentado ya al menos 34 palestinos muertos desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara esta pasada noche del viernes el avance de las conversaciones de paz para el enclave palestino e instara a Israel a que suspendiera sus ataques sobre la Franja.

La ONG ha documentado desde entonces 59 ataques aéreos y de artillería por parte de Israel en menos de 16 horas. De los fallecidos, 27 han sido identificados en la ciudad de Gaza, cinco en Khan Yunis y dos en el centro de la Franja de Gaza.

El Ejército israelí ha confirmado este sábado que prosigue con su operación de asedio sobre la ciudad de Gaza en pleno proceso de "evaluación" de los últimos acontecimientos de esta pasada noche en la que el movimiento Hamás ha aceptado -- siempre en principio y con numerosos condicionantes a negociar -- el plan de paz de EEUU.

El centro también ha documentado la muerte de un niño y las heridas de otros en un ataque de helicóptero israelí al campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, esta mañana, así como la detonación de coches bomba entre viviendas en el barrio de Sabra, en el sur de la ciudad de Gaza.

Otra víctima mortal es un ciudadano fallecido por un ataque contra una vivienda en el barrio de Yarmouk en la ciudad de Gaza, y las de otros seis ciudadanos en dos casas en el barrio de Al Tuffah, al noreste de la ciudad de Gaza.

Además, dos niños han muerto y otros ocho resultaron heridos en un ataque con aviones no tripulados israelíes contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la zona de Al Mauasi, al noroeste de Jan Yunis, en el sur del enclave, según el resumen de la ONG, recogido por los principales medios palestinos.

Israel se ha comprometido a cumplir con una difusa "primera fase" que supondría, de nuevo en principio y cuando dé junto a Hamás luz verde al proceso, la suspensión inmediata de ataques y la liberación de rehenes y canje de prisioneros en un plazo de 72 horas.