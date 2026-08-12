La ONU aboga por una justicia transicional en Siria centrada en las víctimas tras la condena a muerte de Al Assad

Archivo - El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Giada Papini Rampelotto/Euro

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, ha abogado por una rendición de cuentas en Siria que se apoye en un proceso de justicia transicional centrado en las víctimas y que sea respetuoso con los Derechos Humanos, después de la decisión, este mismo martes, de un tribunal sirio de condenar a muerte 'in absentia' al expresidente Bashar al Assad por crímenes de guerra y lesa humanidad.

"Tomamos nota de la decisión", ha indicado el portavoz en rueda de prensa tras ser interrogado sobre la referida condena. Seguidamente, ha animado a las autoridades sirias a "perseguir la rendición de cuentas mediante un proceso de justicia transicional centrado en las víctimas, que defienda los Derechos Humanos y el Estado de derecho, fortalezca las instituciones nacionales y contribuya a la unidad nacional y a la paz sostenible".

Asimismo, tras subrayar que la ONU está comprometida a apoyar los esfuerzos de justicia transicional en Siria, Farhan Haq ha recordado el llamamiento de la Asamblea General de la ONU para que se establezca una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.

Con todo, el portavoz ha defendido que "dar respuesta a las demandas de larga data de justicia, rendición de cuentas y verdad puede contribuir a restablecer la confianza en las instituciones y a sentar las bases para la sanación, la reconciliación nacional y la paz sostenible".

Las palabras de Haq llegan poco después de que un tribunal sirio condenara a muerte 'in absentia' a Bashar al Assad junto a otras ocho personas, entre las cuales se encuentra el antiguo jefe de seguridad de la provincia de Derá Atef Nayib, el único de ellos que no se encuentra prófugo de la Justicia.

Concretamente, Al Assad, quien huyó hacia Moscú con su familia cuando las fuerzas islamistas y rebeldes se acercaban a Damasco en diciembre de 2024, ha sido hallado culpable de los delitos de asesinato premeditado, torturas, detención arbitraria y otros crímenes de lesa humanidad, según informa la agencia siria de noticias Sana.