La ONU advierte de una crisis de hambruna en países vulnerables si no se reabre el estrecho de Ormuz

Archivo - Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la UNOPS, asiste a la reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Oriente Medio celebrada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 16 de septiembre de 2024 - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) ha advertido este martes de que, si no se reabre el estrecho de Ormuz en las próximas semanas, muchos países vulnerables podrían sufrir una crisis de hambruna al no poder disponer de los fertilizantes necesarios para cosechar sus alimentos.

El grupo de trabajo, asignado por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, tiene como objetivo facilitar el paso seguro de fertilizantes y materias primas conexas con fines humanitarios. A través del corredor marítimo, ubicado en el sur de Irán, pasa un tercio del comercio mundial de fertilizantes, clave en países dependientes que podrían sufrir una crisis humanitaria si no se reabre el tránsito.

"La idea del grupo de trabajo es desarrollar un mecanismo centrado en los fertilizantes y materias primas relacionadas, como la urea, el azufre y el amoníaco, para prevenir una crisis humanitaria masiva. Un tercio de todos los fertilizantes del mundo transitan por el estrecho de Ormuz, por lo que se puede apreciar la importancia del Golfo Pérsico para la producción de fertilizantes y el impacto que la interrupción tiene en toda la cadena de suministro", ha explicado su director ejecutivo, Jorge Moreira da Silva, en una entrevista con el servicio informativo de la ONU.

Entre los países que dependen en mayor medida de esos fertilizantes, la mayoría se encuentran en el continente africano y son territorios especialmente vulnerables por crisis anteriores. Sudán, Somalia, Mozambique, Kenia y Sri Lanka son algunas de las naciones que importan grandes cantidades de fertilizantes en la región.

"No podemos esperar a que todo esté solucionado para al menos arreglar algo a tiempo para la temporada de siembra. La temporada de siembra ya ha comenzado y, en la mayoría de los países de África, terminará en mayo. Por lo tanto, si no encontramos una solución de inmediato, la crisis será muy grave, especialmente para los países y ciudadanos más pobres", ha declarado Moreira da Silva.

El mecanismo para asegurar la exportación de los fertilizantes se basará en el "principio de generar confianza mediante una mayor rendición de cuentas y transparencia" con los actores implicados, ha informado la UNOPS. Se trataría de una serie de pasos que incluirían el registro de los fertilizantes, la resolución de conflictos, la monitorización, la verificación y la presentación de informes.

"Al menos, establezcamos un mecanismo excepcional, limitado y con plazos definidos, específicamente para fertilizantes y materias primas relacionadas", ha matizado el titular de la oficina, antes de agregar que "la razón para priorizar los fertilizantes radica en la clara relación entre la falta de acceso a ellos y la alteración de los sistemas alimentarios, lo que conlleva la amenaza de hambruna y hambre en muchos países".