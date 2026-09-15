La ONU advierte de que la reciente recuperación de cadáveres en Gaza podría ser solo "la punta del iceberg"

Archivo - El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, durante una rueda de prensa en la capital de Líbano, Beirut, en julio de 2026 (archivo) - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha advertido este martes de que la recuperación de cadáveres en la Franja de Gaza cerca de tres años después de que sus hogares fueran bombardeados por Israel en el inicio de la ofensiva lanzada después tras los ataques del 7 de octubre de 2023 podría ser solo "la punta del iceberg" ante la enorme devastación causada por los ataques del Ejército israelí.

"Se están recuperando los restos de lo que parecen ser familias enteras en lugares que fueron pulverizados por ataques israelíes", ha lamentado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien ha manifestado que "resulta desgarrador que los seres queridos de quienes llevaban tanto tiempo desaparecidos vean ahora confirmados sus peores temores".

"Me preocupa que los restos recuperados hasta ahora sean solo la punta del iceberg. Gran parte de Gaza ha quedado arrasada por los bombardeos israelíes o por operaciones de demolición y despeje con maquinaria pesada y explosivos", ha destacado, antes de resaltar que las tropas israelíes siguen llevando a cabo demoliciones en las zonas bajo su control, "sin ningún respeto por los cuerpos que yacen bajo los escombros".

Así, ha incidido en la importancia de preservar las pruebas de posibles violaciones del Derecho Internacional y ha reclamado que se permita la entrada al enclave a investigadores internacionales para apoyar la recopilación de pruebas.

"Se deben realizar todos los esfuerzos posibles para documentar e identificar a estas víctimas, preservar la información forense y las muestras biológicas, registrar los lugares de inhumación e informar a sus familias", ha recalcado Turk, según un comunicado publicado por su oficina.

La Protección Civil Palestina de Gaza ha informado sobre la recuperación de 630 cuerpos y otros restos humanos entre los restos de edificios destruidos en Gaza entre noviembre de 2025 y septiembre de 2026, al tiempo que cifra en más de 8.000 los desaparecidos, en medio de las dificultades para las labores de búsqueda y rescate por la prohibición de Israel a la entrada de maquinaria pesada.

En este sentido, el organismo ha reseñado que entre el 27 de junio y el 27 de agosto se recuperaron 233 de los 407 cuerpos que se cree que estarían bajo 20 edificios destruidos por los bombardeos, principalmente en la ciudad de Gaza (norte). La cifra incluye a 74 niños y 106 mujeres.

A estas cifras se suman otros 96 cuerpos o restos humanos recuperados este mes en Al Zeitun, al sureste de la ciudad de Gaza, tras un bombardeo supuestamente perpetrado en noviembre de 2023. Entre dichos cuerpos y restos figuran los de 58 niños y 23 mujeres.

"Estos minuciosos esfuerzos de recuperación son un crudo recordatorio de la gravedad y la magnitud de la destrucción ocurrida hace tres años, agravada hoy por el sufrimiento y la miseria prolongados que han traído consigo años de incertidumbre", ha destacado Turk, quien ha reiterado que "el derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos no termina con la identificación y una sepultura digna". "Merecen conocer toda la verdad", ha puntualizado.

En este sentido, ha reiterado su "grave preocupación" por los "métodos y medios" de Israel durante la ofensiva, "incluido el extenso uso de armas explosivas con efectos sobre un área amplia en zonas densamente poblada", algo que "no habría garantizado la distinción entre civiles y combatientes".

"El hallazgo de numerosos restos bajo los escombros en la ciudad de Gaza reaviva la preocupación por la posible comisión de crímenes de guerra y otros crímenes atroces", ha reseñado Turk, quien ha recordado que Israel tiene obligación bajo el Derecho Internacional a la hora de buscar y localizar a los desaparecidos, así como evacuar a los fallecidos.

Por otra parte, ha incidido en que la recuperación y entierro de las víctimas no exime de investigar su muerte. "La muerte de un gran número de miembros de familias, incluidos niños, mujeres y personas con discapacidad, en ataques contra edificios residenciales suscita graves interrogantes sobre el cumplimiento de las normas que rigen la conducción de las hostilidades", ha argüido.

"Es preciso investigar estos ataques de manera efectiva. Cuando se confirmen violaciones, los responsables deberán rendir cuentas", ha destacado, antes de reclamar a todos los países que "promuevan una mayor cooperación y coordinación para garantizar que la recuperación de los cuerpos en toda la Franja de Gaza se realice de forma digna y humana".