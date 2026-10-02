La ONU alerta del "desplazamiento a gran escala" en el norte de Etiopía tras la ofensiva del TPLF

Archivo - Izado en el Parlamento andaluz de la bandera de las Naciones Unidas con motivo de su 76º aniversario. A 18 de octubre de 2021, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha alertado del "desplazamiento a gran escala" de población en varias zonas del norte de Etiopía a causa de las hostilidades desatadas por la ofensiva lanzada la semana pasada por el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) y ha advertido nuevamente del impacto del conflicto sobre las operaciones humanitarias en el país africano.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha resaltado que los datos preliminares compilados en la región de Afar apuntan a "decenas de miles" de personas huidas de sus hogares, mientras que por ahora no hay cifras sobre Tigray y Ahmara, donde se teme que la situación no sea diferente.

Así, ha resaltado que se ha registrado un aumento de los ataques con drones y los bombardeos en el norte de Etiopía, "lo que pone ante un creciente riesgo a los civiles, a la infraestructura crítica y a las operaciones humanitarias", mientras que los combates y los cambios en el control de diversas zonas afectan a las rutas de suministro humanitario.

"En las zonas afectadas por los combates, los centros de salud están desbordados por la demanda o han dejado de funcionar. Asimismo, se ha informado de que algunos centros de salud de la región de Amhara se han quedado sin suministros de emergencia", ha relatado, si bien ha manifestado que precisamente en Amhara hay "mejoras limitadas" en la seguridad que permiten contemplan un "reinicio gradual" de operaciones humanitarias en Wag Hamra y Wello Norte.

En este sentido, ha detallado que "los socios están movilizando asistencia de emergencia en zonas de alta prioridad en la región de Afar en las que el acceso lo permite", mientras que en el caso de Tigray "las operaciones humanitarias están casi suspendidas debido a la inseguridad y las graves limitaciones de acceso".

Por su parte, la directora regional del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para África oriental y meridional, Etleva Kadilli, ha mostrado su "profunda preocupación" por el impacto de las hostilidades sobre la infancia, con informaciones sobre niños muertos o heridos y años en zonas residenciales e instalaciones públicas.

"UNICEF insta a todas las partes a actuar con moderación, proteger a los niños y salvaguardar las infraestructuras civiles. Deben respetarse las obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario y facilitarse un acceso humanitario seguro, rápido y sin obstáculos, para que las comunidades puedan seguir recibiendo los servicios esenciales de los que dependen", ha argumentado.

"Los niños ya han sufrido demasiado. No pueden verse expuestos a otro periodo de violencia e inseguridad", ha sostenido Kadilli, quien ha subrayado que "las comunidades de todo el norte de Etiopía han trabajado intensamente para reconstruir escuelas, servicios de salud, sistemas de agua y otras oportunidades para la infancia".

Por ello, ha defendido que "estos avances, logrados con tanto esfuerzo, deben protegerse". "Por encima de todo, los niños y niñas y las familias de Etiopía necesitan seguridad y estabilidad para poder construir un futuro mejor", ha zanjado, según un comunicado publicado por la organización.