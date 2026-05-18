La ONU apela a la "inviolabilidad" de sus sedes tras anuncio israelí de construir museo militar en sede UNRWA

Archivo - Demolición de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este (archivo) - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha recordado la "inviolabilidad" de las sedes de la organización en referencia al anuncio del Gobierno israelí para la construcción de un museo militar en la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Jerusalén Este, demolida en enero por excavadoras israelíes.

"Las sedes de la UNRWA son instalaciones de la ONU y se supone que gozan de inviolabilidad. Hemos trasladado nuestra preocupación por lo que ha ocurrido en este lugar, por cómo fue invadido y capturado", ha planteado el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en rueda de prensa.

Así, ha recordado que Israel es firmante de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados de 1946, por lo que "está obligado a respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU, incluidas las de la UNRWA".

Farhan Haq ha subrayado que están estudiando con su equipo legal las posibles opciones en respuesta a la iniciativa israelí porque "queremos que todas las obligaciones legales sean respetadas".

El Consejo de Ministros del Gobierno de Israel aprobó el domingo los planes para la construcción de un nuevo museo de las Fuerzas Armadas israelíes en las antiguas dependencias de la UNRWA en Jerusalén Este.

En el lugar se levantará además una oficina de reclutamiento. "Es una decisión de soberanía, sionismo y seguridad", ha destacado en un comunicado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. "No hay nada más simbólico ni justo" que levantar instalaciones de defensa "en las ruinas del complejo de la UNRWA", organización a la que acusa de ser "parte de la maquinaria del terrorismo" al vincularla con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La demolición de la sede de la UNRWA comenzó en enero tras años de varapalos políticos y judiciales de las autoridades israelíes a la agencia de la ONU.