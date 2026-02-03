La ONU aplaude la reapertura limitada del paso de Rafá pero pide la entrada de ayuda a Gaza "en cantidad suficiente"

Una niña palestina y su acompañante esperan en Jan Yunis a ser evacuadas a través del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, tras su reapertura limitada el 2 de febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha aplaudido la reapertura del paso de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto y cerrado por Israel durante casi dos años en el marco de su ofensiva contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, y ha reiterado su petición de que la ayuda humanitaria entre "en cantidad suficiente", después de que el reinicio del tránsito haya sido limitado a personas y no incluya el paso de camiones con asistencia.

"Aplaudimos la reapertura del paso de Rafá. Como hemos dicho antes, los civiles deben poder salir y volver de forma voluntaria y segura, tal y como requiere el Derecho Internacional", ha dicho en rueda de prensa Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.

"En última instancia, los suministros humanitarios esenciales deben entrar en cantidades suficientes y con menos restricciones a través de Rafá y el resto de pasos fronterizos (entre Gaza e Israel)", ha explicado, tras confirmar que "la limitada reapertura" del cruce ha permitido la evacuación de decenas de pacientes y acompañantes hacia Egipto, un proceso apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así, ha especificado que algunas de estas evacuaciones hacia Egipto tuvieron lugar a través del paso de Kerem Shalom, controlado también por Israel.

Dujarric ha condenado además los bombardeos israelíes contra Gaza durante el fin de semana, que dejaron cerca de 30 palestinos muertos y fueron los más intensos desde la entrada en vigor el 10 de octubre de 2025 de un alto el fuego tras el acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave. "Condenamos todos los asesinatos de civiles", ha zanjado.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confirmado este mismo martes que el organismo y sus socios "apoyaron la evacuación médica de cinco pacientes y siete acompañantes a Egipto a través del paso de Rafá, la primera evacuación médica a través de esta ruta desde mediados de marzo de 2025".

"El papel de la OMS se centró en garantizar el traslado seguro de los pacientes desde Gaza al cruce de Rafá", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, donde ha recalcado que "tras dos años de conflicto, el sistema de salud de Gaza necesita urgentemente rehabilitación y reconstrucción para reducir la dependencia de las evacuaciones médicas". "Esta es ahora la máxima prioridad", ha remarcado.

"Se necesita una rápida ampliación de los servicios de salud dentro de Gaza, incluido el aumento de los suministros médicos, la rehabilitación de las instalaciones dañadas y la ampliación de los servicios críticos para construir un sistema de salud resistente y sostenible", ha explicado Tedros.

Por ello, ha incidido en que "para agilizar el acceso a atención vital, la OMS sigue pidiendo la reapertura inmediata de la ruta de derivación médica a Cisjordania, incluida Jerusalén Este", antes de reclamar "a más países" que "demuestren solidaridad aceptando pacientes que necesitan atención especializada que no está disponible en Gaza, para salvar vidas", unos casos que ha cifrado en "más de 18.500 pacientes".

SAVE THE CHILDREN CRITICA LAS RESTRICCIONES

Por su parte, la organización no gubernamental Save the Children ha reseñado que el proceso de evacuaciones de pacientes en situación de urgencia podría llevar más de un año bajo las actuales limitaciones, que permiten solo la salida de 150 personas y la entrada de 50 cada día, en un momento en el que 20.000 palestinos, incluidos 4.000 niños, esperan a recibir tratamiento en el extranjero.

Shuruq, miembro del equipo de Save the Children en Gaza, ha lamentado que "con las nuevas restricciones, quienes necesitan evacuaciones médicas urgentes tardarían más de un año en salir de Gaza. Mientras tanto, morirán niños; no pueden esperar más", según un comunicado publicado por la ONG

"La sensación de incertidumbre y decepción se cierne sobre Gaza". "Siento que puedo palparla en el aire. Según los informes, solo 150 personas tienen permitido entrar y salir de Gaza. Esto es una gota en la cantidad de personas que necesitan desesperadamente una evacuación médica", ha señalado.

En este sentido, ha remarcado que "según informaciones desde el terreno, solo 15 personas han sido notificadas de que tienen autorización para evacuar hoy". "Estas familias se han reunido en hospitales de Jan Yunis para ser evacuadas. Mientras, miles de otras familias y niños que necesitan urgentemente una evacuación médica están en un agonizante limbo, esperando ansiosamente que haya noticias", ha explicado.

"Los padres se ven forzados a separarse de sus hijos. Acabo de hablar con la madre de un niño de doce años que se encuentra herido y que me ha contado que hace frente a la decisión imposible de irse con su hijo en una evacuación médica, lo que la fuerza a dejar atrás a otros cuatro niños en tiendas de campaña y bajo el riesgo de bombardeos israelíes", ha relatado.

"¿Cómo podemos separar a niños de sus padres, incluso cuando su vida depende de ello?", se ha preguntado Shuruq, quien ha pedido "no ser engañados por los titulares sobre que el paso (de Rafá) ha sido reabierto". "Las familias están quedando devastadas al no haber mención a la reunificación familiar, acceso a la educación para los que esperan estudiar en el extranjero o un aumento de la entrada de ayuda a Gaza", ha remarcado.

Por ello, ha incidido en que "el paso de Rafá debe ser abierto sin restricciones" y ha agregado que "cualquier otra cosa supone una peligrosa fachada". "La gente se ha aferrado a la esperanza de que las cosas pueden cambiar si se reabre la frontera, esperando un respiro del horror y tener la capacidad de contar con una sensación de libertad", ha argüido.

"Las noticias (sobre la limitada reapertura del citado paso fronterizo) supone otra golpe a la población de Gaza, que queda con la sensación de que son peones bajo control israelí y que siguen atrapados y controlados".

CONDICIONES DE LA REAPERTURA

La reapertura tuvo lugar después de que el domingo se activara un programa piloto para comprobar la operatividad del paso fronterizo, un proceso en el que participaron representantes de la Autoridad Palestina y observadores de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en el Paso de Rafá (EUBAM).

El de Rafá es el único cruce en Gaza que no lleva a territorio israelí y es considerado un punto clave para la entrada de suministros a la población palestina, sumida en una grave crisis humanitaria a causa de la ofensiva de Israel, que ha impuesto duras restricciones a la entrega de ayuda humanitaria a raíz de su ataque a gran escala contra la Franja.

Este paso se enmarca en la aplicación del acuerdo de octubre para poner en marcha la propuesta de Estados Unidos, que ha incluido hasta la fecha la entrega de todos los rehenes israelíes --vivos y muertos-- y una liberación limitada de presos palestinos, mientras que se espera ahora que las autoridades gazatíes entreguen el control del enclave a un grupo de tecnócratas palestinos.

Este grupo, conocido como Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), se coordinará con la Junta de Paz encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para una etapa en la que está previsto que Hamás deponga las armas y que las tropas israelíes se retiren de Gaza, donde una fuerza internacional estará encargada de mantener la paz durante el proceso de reconstrucción.