La ONU coge el acuerdo entre el Gobierno sirio y las FDS pero pide que no derive en fuga de presos de Estado Islámico

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha acogido este lunes el acuerdo de alto el fuego alcanzado en la víspera entre el Gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en el noreste del país, si bien ha advertido de que ello no derive en la fuga de combatientes de Estado Islámico, los cuales permanecen recluidos en prisiones bajo custodia de las fuerzas kurdo-árabes.

"Agradecemos a los líderes tanto del Gobierno sirio como de las Fuerzas Democráticas Sirias por trabajar juntos para alcanzar un acuerdo", ha manifestado su portavoz adjunto, Farhan Haq, en una rueda de prensa en la que ha vuelto a pedir "el cese de toda violencia, la protección de los civiles, la atención centrada en garantizar la seguridad y la lucha contra Estado Islámico".

Asimismo, ha incidido en la necesidad de que las dos partes "avancen de buena fe y con la determinación de asegurar la plena implementación del acuerdo" y ha defendido que desde el organismo multilateral "alentamos este tipo de negociaciones". "Siempre que logramos que las partes se sienten a la mesa de negociaciones y lleguen a acuerdos, nos alejamos de la ley de la selva", ha agregado.

Por otra parte, ha declarado que "no queremos ver ningún resultado que permita a los combatientes de Estado Islámico escapar o reorganizarse en diferentes partes de Siria", después de que el Ejército sirio y las FDS se hayan acusado mutuamente este lunes de liberar a presos de la organización yihadista recluidos en prisiones del este del país hasta ahora bajo custodia de las milicias kurdo-árabes, como la cárcel de Al Shaddadi, situada en el sur de la gobernación de Hasaka.

"Queremos asegurarnos de que nada de lo ocurrido en las últimas semanas de combates impida el esfuerzo conjunto para lidiar con Estado Islámico", ha señalado el portavoz, que ha asegurado que no dispone de información "de primera mano sobre ninguna fuga".

Este domingo el Gobierno sirio anunció un acuerdo de alto el fuego e integración de las instituciones militares y civiles de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) en las instituciones centrales sirias que en la práctica supone su disolución a efectos oficiales a cambio de la integración de algunos mandos de las FDS en las Fuerzas Armadas.

El acuerdo ha sido anunciado en medio de una ofensiva militar del Ejército y sus milicias aliadas en Alepo, Raqqa, Hasaka y Deir Ezzor y de las denuncias de las FDS de brutales crímenes perpetrados por las fuerzas progubernamentales. Las FDS confirmaron la firma del acuerdo "para evitar una guerra civil" mientras su principal aval, las fuerzas militares estadounidenses en Siria, han hecho oídos sordos a sus peticiones de ayuda frente a la ofensiva de Damasco.

La población kurda se encuentra repartida por Turquía, Irán, Irak y Siria y suman en total unos 40 millones de personas. A nivel político solo tienen un reconocimiento formal y un cierto autogobierno en la región autónoma del Kurdistán iraquí.