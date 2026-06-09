La ONU condena la "desinformación" sobre sus labores en Libia y alerta del riesgo de "exacerbar las tensiones"

Archivo - Izado en el Parlamento andaluz de la bandera de las Naciones Unidas con motivo de su 76º aniversario. A 18 de octubre de 2021, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha vuelto a condenar este martes la propagación de "desinformación" en torno a sus labores en Libia y ha negado que la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) vaya a ser reubicada, tras las protestas de la semana pasada contra un supuesto plan de reasentamiento de migrantes en el país africano.

La Misión de Asistencia de la ONU en Libia (UNSMIL) ha expresado su "preocupación" por "la difusión de informaciones falsas" sobre la reubicación de la sede de ACNUR al complejo de la misión y ha hecho hincapié en que "estas afirmaciones son infundadas".

"Además, como ya se ha dicho, las acusaciones de que la UNSMIL o ACNUR están aplicando programas para reasentar a refugiados o migrantes en Libia también son falsas", ha dicho en un mensaje en redes sociales, al hilo de otro desmentido publicado la semana que viene a raíz de las citadas protestas, precisamente frente a la sede de ACNUR en la capital, Trípoli.

Así, ha hecho hincapié en que "la continua difusión de información errónea y desinformación supone un riesgo de exacerbar las tensiones y desviar la atención de un diálogo constructivo basado en hechos", al tiempo que ha subrayado la importancia de obtener "información veraz".

La UNSMIL ha reclamado a todas las partes a "abstenerse de incitar a la violencia" y a "respetar la inviolabilidad del personal, las instalaciones, los bienes y los activos de Naciones Unidas, de conformidad con el Derecho Internacional".

"Naciones Unidas mantiene su compromiso de apoyar a Libia y al pueblo libio, de conformidad con sus mandatos y con pleno respeto a la soberanía de Libia", ha zanjado la misión, que ya destacó la semana pasada que "ninguna de las agencias" de la ONU "plica ningún programa de reasentamiento" en el país norteafricano.

La protesta de la semana pasada fue convocada frente a la sede de ACNUR para quejarse de un supuesto plan de reasentamiento de migrantes en el país, coreando eslóganes como 'Libia pertenece a los libios' y pidiendo el cierre de las instalaciones del organismo internacional.

El país africano se ha convertido en una de las principales rutas de tránsito y punto de partida de migrantes llegados desde países de África subsahariana para intentar llegar a costas europeas, si bien cada vez más libios intentan también la travesía a causa de la crisis política y económica que atraviesa desde hace años la nación.