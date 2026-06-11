La ONU confirma la muerte de trece civiles por los últimos bombardeos de Pakistán contra Afganistán

Archivo - Un talibán apostado en un puesto de control de Kabul (archivo) - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha confirmado este jueves la muerte de trece civiles, a causa de los bombardeos ejecutados el miércoles por Pakistán contra varios puntos situados en el este de Afganistán, después de que los talibán denunciaran la muerte de trece civiles, incluidos once niños, a causa de estos ataques de Islamabad, que aseguró que había atacado objetivos del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) ha indicado en un mensaje en redes sociales que ha podido documentar "trece muertes de civiles y diez heridos, principalmente mujeres y niños, por los bombardeos perpetrados en la noche del 9 al 10 de junio en las provincias de Jost, Kunar y Paktika, en el este de Afganistán".

"La UNAMA reitera su llamamiento a la desescalada, un alto el fuego duradero, la protección de los civiles, la reapertura de los pasos fronterizos, en particular para la asistencia humanitaria, y el diálogo para resolver las diferencias", ha subrayado.

El portavoz del Gobierno instaurado por los talibán en Afganistán en 2021, Zabihulá Muyahid, denunció el jueves trece muertos en estos ataques, que llevaron a Kabul a convocar horas después al encargado de negocios de Pakistán para presentar "una firme protesta" por "los bombardeos contra viviendas de civiles inocentes".

El Ministerio de Exteriores afgano subrayó en un comunicado que "el régimen militar paquistaní violó flagrantemente una vez más el espacio aéreo afgano y bombardeó viviendas de civiles en Jost, Paktika y Kunar", al tiempo que sostuvo que Kabul "considera esta agresión como un crimen contra la humanidad y como una clara violación de los principios y leyes internacionales".

"Consideramos la defensa del territorio y la seguridad de nuestro pueblo como una responsabilidad religiosa. Pakistán debe entender esto. En lugar de aplicar políticas subsidiarias, debería encontrar una solución a sus problemas internos. ¿Cómo es posible que asesinar a niños y mujeres en un país garantice la seguridad de otro país?", se preguntó, al tiempo que recalcó que Islamabad "será responsable de todas las consecuencias de estas provocadoras acciones y crímenes".

Por su parte, el ministro del Interior de Pakistán, Ataulá Tarar, defendió el miércoles que el Ejército de Pakistán había lanzado ataques "precisos" contra territorio afgano cerca de la frontera en respuesta a varios atentados ejecutados recientemente en el país, antes de apuntar que más de 25 supuestos integrantes de TTP habían muerto en estos bombardeos.

La zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán ha sido desde hace años un escenario de tensiones e inseguridad, especialmente por los ataques del grupo TTP, y en medio de las acusaciones de Islamabad contra India y los talibán afganos por su supuesto apoyo a la organización, algo que desde Nueva Delhi y Kabul se ha negado.

Esta coyuntura provocó que a finales del pasado febrero escalara de nuevo el conflicto, tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera, con enfrentamientos esporádicos desde entonces pese al alto el fuego en vigor.