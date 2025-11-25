La ONU denuncia la muerte de más de 125 civiles en ataques de Israel contra Líbano pese al alto el fuego

Vehículos destruidos por un bombardeo ejecutado por Israel contra el campamento de refugiados palestinos de Ain el Hilwé, cerca de Sidón, en el sur de Líbano (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha denunciado este martes la muerte de al menos 127 civiles en Líbano a causa de ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra el país tras la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego firmado el 27 de noviembre de 2024, hace ya casi un año, antes de alertar del "incremento de los ataques" por parte de las tropas israelíes contra el país vecino.

"Los ataques del Ejército israelí han provocado la muerte de al menos 127 civiles en Líbano desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el 27 de noviembre de 2024, hasta el 24 de noviembre de este año", ha dicho el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Thameen al Kheetan.

"Casi un año después de que se acordara el alto el fuego entre Líbano e Israel, seguimos siendo testigos de un aumento de los ataques del Ejército israelí que resultan en la muerte de civiles y la destrucción de bienes civiles en Líbano, junto con amenazas alarmantes de una ofensiva más amplia e intensificada", ha sostenido.

Así, ha recordado que al menos trece civiles, entre ellos once niños, murieron en un bombardeo perpetrado la semana pasada por Israel contra el campamento de refugiados palestinos de Ain al Hilwé, cerca de Sidón (sur), en lo que describe como uno de los ataques más mortíferos desde la entrada en vigor del alto el fuego.

"Todas las muertes que hemos documentado como resultado de este ataque fueron civiles, lo que genera serias preocupaciones sobre que el ataque del Ejército israelí pueda haber violado los principios del Derecho Internacional Humanitario", ha recalcado Al Kheetan, después de que Israel afirmara que las víctimas eran integrantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Por ello, ha reclamado "investigaciones rápidas e imparciales" en torno a este ataque y "otros incidentes que implican posibles violaciones del Derecho Internacional Humanitario por parte de todas las partes, tanto antes como después del alto el fuego". "Los responsables deben ser llevados ante la justicia", ha destacado.

Al Kheetan ha sostenido que "además de matar y herir a civiles, los ataques israelíes contra Líbano han destruido y dañado infraestructuras civiles, incluidas viviendas, carreteras, industrias y lugares en obras". "Además, han dañado gravemente los esfuerzos de reconstrucción y los intentos de los desplazados internos de volver a sus hogares en el sur de Líbano", ha lamentado.

La oficina ha apuntado que más de 64.000 personas, la mayoría de ellas residentes en el sur del país, siguen desplazadas, antes de denunciar que Israel ha empezado a erigir un muro en territorio libanés que "hace que 4.000 metros cuadrados queden inaccesibles a la población, afectando al derecho de la población a regresar a sus tierras".

"Todos los desplazados internos deben poder volver a sus hogares y la reconstrucción debe ser apoyada, no socavada", ha reiterado Al Kheetan, quien ha reseñado que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, considera "urgente" que "las partes muestren su compromiso a la hora de cumplir de buena fe contra el alto el fuego".

Por último, ha argüido que "un verdadero camino hacia un cese permanente de las hostilidades es la única vía para proteger los Derechos Humanos de los civiles a ambos lados de los devastadores efectos de nuevas hostilidades". "La rendición de cuentas por las violaciones del Derecho Internacional Humanitario debe ser materializada", ha apostillado.