El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk (archivo) - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha expresado este martes su "preocupación" por el acuerdo alcanzado por cinco países de la Unión Europea (UE) --Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria-- con Ruanda para la apertura en 2027 en este país de un centro de deportación de migrantes, a donde podrán trasladar a quienes no tengan residencia legal --incluidos aquellos a los que se les haya denegado el derecho de asilo--, mientras se completa el proceso para su expulsión definitiva, porque hayan rechazado el retorno voluntario a su país de origen.

"Aunque no conocemos el texto de la propuesta, nos preocupan los riesgos para los Derechos Humanos que conlleva el traslado, planteado en la propuesta, de personas desde cinco países de la UE hacia Ruanda", ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, que ha resaltado que el país africano es uno con el que estas personas "no tienen un vínculo real" y que, a su vez, "hace frente a sus propios desafíos en materia de Derechos Humanos".

"Somos conscientes de lo complejas, politizadas y polarizadas que se han vuelto las cuestiones relacionadas con la migración", ha señalado, antes de destacar que "la solución no reside en medidas aisladas, a menudo sumamente costosas, que consisten en buscar países lejanos para gestionar un aspecto de la gobernanza migratoria, ni tampoco en externalizar las obligaciones relativas a los Derechos Humanos".

Así, ha defendido que la respuesta a estos desafíos a nivel de migración "radica en un análisis más profundo de los factores que impulsan la migración, entre los que se incluyen diversos desafíos en materia de Derechos Humanos, profundas desigualdades en muchas partes del mundo, un sistema económico y financiero injusto que perjudica a numerosos países del Sur Global, un aumento de los conflictos violentos y una mayor tensión geopolítica".

"Estos problemas deben abordarse de frente y con determinación, lo que implica realizar inversiones adecuadas que ataquen las causas fundamentales de la migración y generen oportunidades viables en los países de origen", ha manifestado, antes de recordar que "al mismo tiempo, las sociedades del Norte Global están envejeciendo rápidamente y enfrentan tanto la escasez de mano de obra en sectores clave como desafíos en torno a la sostenibilidad de sus sistemas de protección social".

Por ello, Turk ha hecho hincapié en que "todo ello exige un enfoque integral de la gobernanza migratoria, fundamentado en los Derechos Humanos, que contemple la ampliación de vías de migración regular y reconozca las enormes contribuciones que realizan los migrantes a las sociedades y economías europeas".

Se trata del primer acuerdo negociado por miembros de la Unión Europea con un país tercero para externalizar a su territorio parte de la gestión migratoria y de retornos, algo que el Derecho comunitario no permitía hasta que los 27 acordaron una reforma para endurecer la política de retornos --contra la que votó España, precisamente por las dudas legales sobre estos centros de deportación--.