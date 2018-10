La operación cardiaca de 'Timochenko' se aplaza por complicaciones pulmonares

Actualizado 07/03/2018 9:53:36 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La operación cardiaca del líder del partido político surgido de la extinta guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', ha sido aplazada debido a que presenta problemas pulmonares y de circulación pulmonar.

"La cirugía se realizará una vez se tengan controlados en los posible los riesgos o haya un cambio en las condiciones clínicas, en cuyo caso sería intervenido de urgencia", ha asegurado la Fundación Clínica Shaio, donde está ingresado, según ha recogido el diario local 'El Universal'.

"El comportamiento de la enfermedad pulmonar y vascular cerebral son los principales factores de riesgo adicionales a la enfermedad coronaria y en el postoperatorio serán los determinantes de la evolución y pronóstico del señor Londoño", ha aseverado la clínica.

Según ha informado el centro hospitalario, durante las pruebas preoperatorias se ha detectado que 'Timochenko' sufre una "enfermedad pulmonar crónica", además de una "obstrucción de la arteria cerebral derecha".

'Timochenko' ingresó en la Fundación Clínica Shaio el pasado jueves tras sufrir dolores en el tórax cuando realizaba actividades físicas. La clínica ya había informado días antes que el candidato a la Presidencia debía ser sometido a una intervención quirúrgica tras haberle realizado varias pruebas médicas.

Su delicada salud ha puesto en duda su participación en las elecciones presidenciales previstas para el 27 de mayo, en las que aspira a suceder a Juan Manuel Santos, otrora su enemigo en el campo de batalla, en la Casa de Nariño.

'Timochenko' es la mejor baza de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común para la cita con las urnas, aunque, de acuerdo con los sondeos sobre intención de apoyo, apenas sumaría un uno por ciento de los sufragios.

La verdadera lucha electoral de las FARC se dará el próximo 11 de marzo, en las legislativas. El nuevo partido tiene garantizados cinco escaños en cada cámara por virtud del proceso de paz, si bien espera sacar muchos más.

Este será el primer proceso electoral en el que participen las FARC ya como partido político gracias a la firma del acuerdo de paz.v

