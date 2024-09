La oposición de centro-derecha de Chile critica al Partido Republicano por "celebrar" el golpe de Pinochet

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varias personalidades políticas de centro y de derecha de Chile han criticado a la formación de extrema derecha Partido Republicano después de que celebrara en un vídeo el golpe de Estado militar liderado por Augusto Pinochet contra el Gobierno de Salvador Allende en 1973.

Esta celebración "representa un lamentable retroceso democrático desde un sector de la derecha", según la misiva remitida al periódico 'El Mercurio' y firmada por exministros de Sebastián Piñera como Gonzalo Blumel, Ignacio Briones y María Emilia Undurraga y militantes del partido Evópoli.

"Hay una diferencia abismal entre reconocer el desastre causado por el gobierno de la Unidad Popular y celebrar, como lo hace el video, el golpe de Estado de 1973", han añadido.

Para los firmantes, "los golpes, las dictaduras y las violaciones de Derechos Humanos, parece insólito tener que subrayarlo, nunca son dignos de celebración. Ni en Chile, Cuba, Venezuela ni en ningún lugar".

Juventud Republicana, formación juvenil del Partido Republicano, publicó un vídeo en el aniversario del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en el que expresan su apoyo al golpe de Estado. "Como Juventud Republicana celebramos el actuar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública el 11 de septiembre de 1973", apuntan.

"Las instituciones de la república denunciaron la ilegitimidad del gobierno Allende", plantean, al tiempo que defienden "un solo Chile, grande y libre". "No más Allende, no más Bachelet, no más Boric. ¡Vota Republicanos!", concluyen.

Tras la publicación del vídeo, la coalición oficialista Frente Amplio presentó una denuncia por violación a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos (LOC), al "incumplir su obligación de contribuir al fortalecimiento de la democracia y la promoción de los Derechos Humanos".

"No nos parece que el Partido Republicano pudiera desvincularse de los hechos de sus juventudes (...). Quienes tienen que dar explicaciones por sus juventudes es el Partido Republicano", apeló la coalición.