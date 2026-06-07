La oposición israelí emplaza a Netanyahu a responder con contundencia a Irán pese a la oposición de EEUU

Archivo - El ex primer ministro israelí Naftali Bennett (archivo) - Europa Press/Contacto/Carlos Chiossone - Archivo

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro israelí y líder de la coalición opositora Juntos, Naftali Bennett, ha instado al primer ministro, Benjamin Netanyahu, a responder al último ataque iraní y demostrar así que es un estado soberano, en referencia a la petición del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Israel no ataque Irán en represalia.

"Esto es una prueba. ¿Israel es un estado soberano capaz de defenderse? La contención o una respuesta simbólica sería como decirles a nuestros enemigos que se puede derramar la sangre de nuestros ciudadanos", ha afirmado Bennett en redes sociales.

También el exministro de Defensa israelí Avigdor Liberman ha pedido una respuesta contundente. "Basta de contención. Debemos responder de inmediato y atacar la infraestructura estratégica de Irán", ha planteado.

Irán ha lanzado este domingo al menos tres oleadas de proyectiles contra el norte de Israel, lo que ha provocado la activación de las alarmas antiaéreas en casi 300 puntos de la geografía israelí, aunque todos los proyectiles han sido interceptados sin causar daños.

El ataque es un "aviso" en respuesta al bombardeo israelí de este domingo sobre Dahiye, el distrito del sur de Beirut, la capital libanesa, considerado un bastión del partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Trump ha asegurado que va a llamar a Netanyahu para pedirle que no responda al ataque iraní para facilitar así una salida negociada al conflicto. "Lo que le sugeriría a Irán es: habéis lanzado vuestros misiles. Basta. Volved a la mesa y llegad a un acuerdo", ha explicado en declaraciones a la cadena Fox News.