La oposición no acude a la toma de posesión en el Parlamento en Bangladesh

DACCA, 3 Ene. (Reuters/EP) -

Los diputados de la oposición han boicoteado este jueves la toma de posesión en el Parlamento, tras rechazar los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado domingo que consideran amañadas para dar la victoria a la primera ministra Sheij Hasina.

La alianza gobernante que lidera Hasina, que ha obtenido su tercer mandato, logró más del 90 por ciento de los escaños en los comicios, marcados por las acusaciones de pucherazo, intimidación a votantes y violencia que ha dejado al menos 17 muertos. Hasina y la Liga Awami que lidera han rechazado estas acusaciones.

Mientras que los 291 nuevos parlamentarios electos del bloque gobernante, incluida Hasina, han prestado juramento, los siete miembros de la oposición no han asistido al acto. Todos ellos deben prestar juramento antes de tres meses o perderán su escaño.

"No hemos tomado una decisión final aún sobre si prestaremos juramento o no", ha indicado un alto cargo del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), la principal formación opositora, que ha pedido no ser identificado.

Hasina ha defendido que la elección transcurrió con normalidad y la Comisión Electoral ha rechazado la petición de la oposición de repetir los comicios, pero pese a ello, la coalición opositora que lidera el BNP ha dicho que presentará un nuevo recurso para que haya una repetición de la votación.

El secretario general del BNP, Mirza Fakhrul, dijo a Reuters el miércoles que está recabando información sobre el fraude para presentarlo a la comisión con el fin de respaldar su reclamación de nuevas elecciones.

El BNP, que boicoteó las anteriores elecciones en 2014, se ha visto lastrado por la ausencia de su líder, la exprimera ministra Jaleda Zia, de 74 años y encarcelada desde febrero por cargos de corrupción que su partido esgrime que están políticamente motivados. El partido envió una carta al Gobierno el miércoles solicitando permiso para reunirse con su líder.

HRW PIDE UNA INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

Entretanto, Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que el periodo previo a las elecciones estuvo caracterizado por "violencia e intimidación contra la oposición (...) y el uso indebido de las leyes para limitar la libertad de expresión". En este sentido, ha llamado a una investigación imparcial e independiente de las denuncias de abusos electorales.

"Las informaciones de pucherazo, intimidación de votantes y de control del partido gobernante de los centros de voto en la jornada electoral significan que debería formarse una comisión imparcial e independiente para determinar el alcance de las violaciones", ha sostenido el director para Asia de HRW, Brad Adams.

Hasina, cuyo padre y fundador del país Mujibur Rahman fue asesinado en un golpe de Estado en 1975, se ha alterado en el poder desde hace casi tres décadas con su principal rival, la líder del BNJ Jaleda. Esta última fue primera dama cuando su marido, Ziaur Rahman, fue presidente entre 1977 y 1981, cuando fue asesinado.