La oposición de RDC denuncia dos muertos y dirigentes heridos por represión policial a una protesta contra el Gobierno

Archivo - El líder opositor congoleño Martin Fayulu - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La oposición congoleña ha denunciado que dos personas han muerto y tres de sus principales dirigentes han resultado heridos este viernes durante una maniobra de represión policial durante una sentada contra un cuestionado proyecto de referéndum que podría desencadenar una reforma constitucional dentro de dos años, cuando expira el mandato del presidente Félix Tshisekedi, en lo que sus críticos temen como una maniobra para perpetuarse en el poder.

De hecho, a principios de mayo, Tshisekedi se mostró abierto a un escenario que podría conducir a un tercer mandato mediante una reforma constitucional e incluso un posible aplazamiento de las elecciones. "No he pedido un tercer mandato, pero les digo esto: si el pueblo quiere que tenga un tercer mandato, lo aceptaré", declaró en rueda de prensa desde la capital, Kinshasa.

Precisamente la ciudad ha sido este viernes escenario de los altercados que han desembocado en las agresiones, ahora mismo bajo investigación, que han sufrido los tres destacados líderes de la plataforma opositora Coalición Artículo 64 (C64): Delly Sessanga, Jean-Marc Kabund y, sobre todo, Martin Fayulu, en su día candidato presidencial.

Fayulu ha conseguido hablar con el portal Actualité para protestar que los tres opositores están "gravemente heridos" y todavía atrapados en la sede en Kinshasa de su partido Compromiso para la Ciudadanía y el Desarrollo (ECIDE), donde tuvieron que refugiarse después de que la Policía, denuncia, dispersara su sentada frente al Palacio del Pueblo.

"Frente a nosotros han matado a dos personas frente a la sede y se han llevado los cuerpos", ha avisado Fayulu, quien ha acusado a la Policía de abrir fuego "con munición de verdad" contra la población.

El Gobierno congoleño todavía no se ha pronunciado sobre unos incidentes que se suman a la cascada de crisis que están azotando al país africano por múltiples frentes: a la tensión política se suma un brote de ébola con tintes de epidemia, retroalimentado por un conflicto de violencia en el norte y el noreste del país.