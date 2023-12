La oposición venezolana pide a España y a la UE que presione a Maduro para que haya elecciones "libres"

Ledezma culpa al chavismo de haber permitido a Guyana afianzar su autoridad en la región del Esequibo



MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma ha reclamado este jueves al Gobierno español y a la UE que haga su trabajo y presione al Gobierno de Venezuela para que puedan celebrarse unas elecciones "libres", una vez la oposición, ha subrayado, ya ha hecho el suyo tal y como le han venido pidiendo desde foros extranjeros.

"La comunidad internacional nos ha pedido que hagamos esfuerzos para transitar la vía electoral y eso es lo que está haciendo María Corina Machado", ha dicho Ledezma, coordinador del Consejo Político Internacional del partido opositor Vente Venezuela, en un acto de protesta frente al Congreso de los Diputados, en declaraciones a Europa Press.

"Es lo que está haciendo María Corina Machado. Ella está en ese carril, en esa ruta, en esa vía, apuntando hacia unas elecciones libres y soberanas en el último trimestre del año 2024", ha insistido Ledezma, quien ha acusado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de haberse salido de ese camino.

"Este acto busca decirle a la comunidad internacional, entre otros, a los líderes de España, que cumplan con su trabajo. Nosotros estamos haciendo el nuestro, estamos acatando y tomando muy en cuenta las recomendaciones que nos han dado líderes de España, de que dialoguemos y transitemos la vía electoral. El que no quiere hacer ese trabajo es el régimen de Maduro", ha insistido.

Ledezma ha reclamado al Gobierno de España que insista en la Unión Europea en la necesidad de seguir presionando al Gobierno de Venezuela para que libere a los "presos políticos, civiles y militares", algunos de los cuales, ha asegurado, "están prácticamente condenados a muerte".

"Ahí está el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, uno de los oficiales de mayor prestigio de la Fuerza Armada y lo tienen preso, mientras premian a militares corruptos, comprometidos con los cárteles de Jalisco, o de Sinaloa", ha dicho.

En ese sentido, Ledezma ha pedido al Gobierno español y a la Unión Europea que hagan valer las sanciones contra Caracas, destacando que son "personalizadas" y no repercutirán en el pueblo venezolano. "Son sanciones contra perpetradores de crímenes de lesa humanidad y responsables de robos al patrimonio", ha defendido.

"Quien está dando la espalda a los acuerdos de Barbados es el régimen de Maduro. Ni ha liberado presos políticos, sino que más bien está capturando a más disidentes (...), ni limpia la ruta hacia elecciones libres, porque todavía insisten con una inhabilitación que es absolutamente arbitraria", ha denunciado.

"EL ÚNICO PLAN ES MARÍA CORINA MACHADO"

En junio de este año, tres meses antes de que se celebraran las primarias de la oposición, las autoridades venezolanas inhabilitaron a Machado para ejercer cargos públicos durante 15 años por delitos contra el Estado de derecho y la soberanía de Venezuela, además de por una supuesta trama de corrupción junto a Juan Guaidó.

Una inhabilitación que Ledezma ha desdeñado como un "truco legalista" de un país, lamenta, donde actualmente "brilla por su ausencia" la separación de poderes. "En los tribunales de Venezuela el imperio de la ley desapareció (...) Tenemos magistrados y jueces que montan expedientes y dictan sentencias, no en base a pruebas, sino en base a caprichos de Maduro", ha dicho.

"María Corina Machado fue ungida como abanderada presidencial por más de 2.400.000 venezolanos. Y ella está legitimada por el pueblo (...) Sobre ella no pesa ninguna sentencia en firme por lo tanto no a lugar a que sea inhabilitada. Es simplemente un ardid de Maduro porque no está capacitado para competir de tú a tú con María Corina", ha asegurado.

CRISIS DEL ESEQUIBO

Ledezma también ha abordado el actual repunte de las tensiones entre su país y Guyana a razón de la región del Esequibo. Una cuestión, ha destacado, en la que existe unanimidad en toda la sociedad venezolana, pero cuya deriva actual responde a la "politiquería" y a la "diplomacia de amigos" practicada por el chavismo.

"Donde hay unanimidad en Venezuela es en que el Esequibo es nuestro, en eso estamos de acuerdo todos los venezolanos y no hace falta que le pregunten a un joven, a un obrero, a un académico, a un artista. Estamos convencidos desde niños, cuando en la escuela nos mostraban el mapa con la zona en reclamación", ha contado.

"Desde 1999 Hugo Chávez comenzó un entente con las autoridades de Guyana seducido por Fidel Castro. De allí que no puede venir Maduro ahora a rajarse las vestiduras a querer exhibirse como el patriota más patriota. Ellos, de una u otra forma, le dieron licencia a las autoridades de Guyana para que comenzaran a explotar pozos o hacer investigaciones en territorios en reclamación", ha acusado.

Ledezma ha planteado la necesidad de crear una "comisión de alto nivel" formada por "verdaderos especialistas" y no "amigos" del Gobierno de Maduro para que se puedan presentar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) las pruebas necesarias para demostrar que el Esequibo pertenece a Venezuela.