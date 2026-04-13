Rutte felicita a Magyar por su victoria y expresa su voluntad por reforzar la seguridad euroatlántica

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte - Marijan Murat/dpa - Archivo

BRUSELAS 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha mantenido una conversación telefónica con el líder opositor de Hungría, Péter Magyar, para felicitarle por su victoria este domingo en las elecciones legislativas frente al primer ministro saliente, Viktor Orbán, llegando a obtener una mayoría cualificada en el Parlamento húngaro.

"Buena conversación con Péter Magyar anoche tras su victoria electoral en Hungría. Espero trabajar con él para seguir reforzando la seguridad euroatlántica", ha indicado este lunes el jefe de la Alianza Atlántica en un mensaje en redes sociales.

Justamente este domingo, durante un discurso frente al Parlamento húngaro en Budapest, Magyar festejó su victoria en los comicios adelantando que Hungría "volverá a ser un aliado fuerte" tanto en la Unión Europea como en la OTAN, después de que la relación con la Alianza Atlántica se deteriorase en los últimos años por la negativa de Orbán a colaborar en las misiones de ayuda a Ucrania.

Orbán ha sido el líder de la OTAN y de la UE que menos crítico se mostró con Rusia por su invasión sobre Ucrania, hasta el punto de no terminar de romper lazos políticos y económicos con Moscú, y llegando incluso a poner trabas o bloquear toda ayuda económica o militar a Kiev en ambas organizaciones internacionales.

En 2024, dos años después de la invasión rusa de Ucrania, Orbán llamó a redefinir el papel de Hungría dentro de la OTAN, llegando a poner como condición para dar su apoyo a Mark Rutte como nuevo secretario general de la Alianza que respetara un acuerdo firmado con su predecesor que permitía a Hungría no participar en la misión de entrenamiento de la organización a reclutas ucranianos o en las iniciativas de envío de armamento en el contexto de la invasión rusa de Ucrania.