La opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya se autoproclama "líder nacional" del país

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya se ha autoproclamado "líder nacional" del país tras acusar al mandatario Alexsander Lukashenko de cometer "traición" al participar en la invasión rusa de Ucrania.

Tijanovskaya se encuentra afincada en Lituania desde que arrancó la crisis tras las elecciones de agosto 2020, fraudulentas a ojos de la UE.

"Lukashenko ha cometido traición al convertir a nuestro país en participante de la invasión de Ucrania, así que me declaro a mí misma como líder nacional de Bielorrusia", ha indicado en un vídeo publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Lukashenka committed treason – he made our country a participant in the invasion of Ukraine. So I declared myself as the national leader of Belarus to protect the sovereignty & independence of our country, represent it in security negotiations & crisis management in the region. pic.twitter.com/IyQ0YOM7Kf