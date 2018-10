Opositores cubanos critican al embajador español en Cuba por fotografiarse ante la tumba de Fidel Castro

Publicado 21/02/2018 19:00:54 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Opositores cubanos han criticado al embajador de España en Cuba, Juan José Buitrago de Benito, por fotografiarse ante la tumba del anterior líder cubano, Fidel Castro, en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, durante una visita oficial que realizó a la zona oriental de la isla.

La activista y bloguera cubana Yoani Sánchez ha criticado al embajador español por no haber sabido "ponerse firme" frente a las autoridades cubanas. "Cabe imaginar a un ingenuo embajador que entró a la necrópolis para rendir tributo a José Martí, héroe nacional e hijo de españoles, pero una vez en el lugar fue casi empujado a visitar también el cercano monolito de Castro", ha estimado.

"Si ese es el caso", ha continuado, "la falta de conocimiento de esta realidad y de sus códigos le ha jugado una mala pasada a Buitrago de Benito". "No saber 'ponerse firme' para evitar la trampa tendida con premeditación y mucha alevosía, le ha provocado un tropiezo que marcará toda su estancia entre nosotros", ha afirmado la activista cubana, en un artículo publicado en el diario digital '14 y medio'.

Sánchez ha dicho que, sea por "la ingenuidad" lo "condujo a una encerrona" o por su "intención calculada", el embajador español ha quedado "mal parado". "Su visita a Santiago de Cuba, que había comenzado con muy buen pie al difundirse la noticia de un nuevo consulado para la zona oriental, se ha convertido en un desafortunado error de su carrera diplomática", ha subrayado. "Falta escuchar sus explicaciones, pero una foto, auténtica y sin trucos, ya lleva dichas más de mil palabras", ha concluido.

El posado del embajador español ante la tumba de Fidel Castro y sus declaraciones posteriores a la prensa cubana también han sido criticado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha asegurado que gestos como ese "envían un mensaje insensible e indolente a las miles de víctimas del castrismo, a los demócratas y sobre todo a los millones de cubanos que anhelan liberarse de la etapa más triste y más oscura de la historia cubana, que fue instaurada precisamente por Fidel Castro".

"La diplomacia tiene que distinguirse por el buen discernimiento y la prudencia. Estas declaraciones, unidas a la foto publicada, no solo no benefician a la imagen de España sino que la compromete. Y tan importante como ello es que no hace honor al sufrimiento de muchos españoles que también vivieron bajo una dictadura, ni al esfuerzo de millones de españoles que supieron construir una democracia con derechos y libertades", ha concluido.

El diario local cubano 'Sierra Maestra' informó sobre la visita del embajador español al cementerio de Santa Ifigenia, mostrando, entre otras fotografías, una imagen en la que se le ve posando ante la tumba de Fidel Castro.

En el acto, según este diario, el embajador español declaró a la prensa que sentía "honradísimo" por visitar "la Cuna de la Revolución y la de tantos hechos históricos que han conformado la nacionalidad cubana --y en la que los españoles también tuvieron una participación importante-- y de rendir el tributo debido al Apóstol y a Fidel".