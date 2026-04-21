Ortega tilda de Trump de "desquiciado mental" y dice que "está acabando con la paz y la estabilidad mundial"

Archivo - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (archivo) - -/Iranian Presidency/Dpa - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha tildado de "desquiciado mental" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus acciones militares contra Venezuela e Irán, así como por su bloqueo a Cuba y las sanciones contra el país centroamericano, con una última batería de medidas punitivas de Washington que ha afectado precisamente a dos hijos del mandatario nicaragüense.

Durante un acto oficial con motivo del Día Nacional de la Paz, Ortega ha reclamado al mandatario que "termine de una vez con todas con la política terrorista que aplican los gobernantes norteamericanos". "El presidente de Estados Unidos dice que es un hombre de la paz, hasta el Nobel de la Paz estuvo peleando. Es un problema, diríamos, de desquiciamiento mental", ha argumentado.

"Como decimos aquí, no está en sus cinco sentidos, y el presidente de una potencia como esa, que no está en sus cinco sentidos, va a acabar con su pueblo, está acabando con su pueblo y está acabando con la paz y la estabilidad del mundo", ha lamentado Ortega, quien ha reclamado a Trump que "ponga a prueba sus palabras en favor de la paz".

"Ponga ya fin a la guerra contra el pueblo de Irán, ponga ya fin al bloqueo contra Cuba, ponga fin a las sanciones contra Venezuela y regrese al presidente, Nicolás Maduro, a su país", ha esgrimido. "Tiene que dar pasos a favor de la paz. No es con palabras de que él ama la paz, es con acciones que tiene que asegurar que es amante de la paz", ha agregado.

En este sentido, ha reseñado que la población nicaragüense "coincide" con Trump en sus palabras en favor de la paz. "Todos somos amantes de la paz. Los pueblos son amantes de la paz. Las guerras no traen más que dolor, dolor y más dolor. La paz trae estabilidad, combate a la pobreza, crea condiciones para la inversión, para el trabajo, para la educación, para la salud", ha explicado.

Así, ha señalado que el inquilino de la Casa Blanca "cree que puede hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad". "Puso en TikTok una imagen donde él está con el traje de Cristo y está curando. ¿A cuántos ha curado? El pueblo norteamericano y los pueblos del mundo le van a pasar la cuenta para saber a cuántos ha asesinado. No ha salvado a nadie", ha manifestado.

"Se siente una potencia tan grande que puede desbaratar cualquier país. Amenaza con desbaratar a Cuba, de repente también nos amenaza a los nicaragüenses", ha puntualizado Ortega, quien ha recordado acciones pasadas en Nicaragua ante ataques por parte de Estados Unidos, incluido el papel del revolucionario Augusto Sandino, quien "dio la batalla" con unas fuerzas integradas por "campesinos descalzos".

"En ocho años no lograron derrotar a Sandino y no les quedó más camino que retirarse derrotados de Nicaragua", ha recordado, al tiempo que ha apostado por "luchar por la paz, luchar por la reconciliación, luchar por el entendimiento entre los hermanos de nicaragua y entre los pueblos del mundo". "Luchar para que desaparezcan las guerras que hoy tienen en una crisis a todos los países, incluyendo a Estados Unidos", ha remarcado.

Por ello, ha reclamado a Washington que "suspenda las sanciones que tienen en contra de muchos países, Cuba, Venezuela, Nicaragua, la lista es larga", arguyendo que son sanciones que "sencillamente atentan contra la vida de los ciudadanos, contra la soberanía de los pueblos, contra las leyes internacionales". "Han sancionado a tantos nicaragüenses que andan buscando a quién sancionar. ¿Con qué autoridad?", se ha preguntado.

Ortega ha resaltado además que "Estados Unidos tiene una deuda con Nicaragua" después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) condenara a Washington por "actos de terrorismo en Nicaragua" durante la guerra civil en la década de 1980. "No está para estar aplicando sanciones contra Nicaragua", ha dicho el copresidente nicaragüense, quien ha apuntado que "la deuda está activa". "Paga, paga, paga, y no andes matoneando y sancionando a los pueblos del mundo", ha zanjado.