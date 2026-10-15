La OTAN abordará la semana que viene los ataques con drones a buques en el mar Negro

Archivo - Bandera de la OTAN - Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa - Archivo

BRUSELAS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los 32 Estados miembro de la OTAN discutirán la semana que viene en una reunión regular del Consejo del Atlántico Norte los últimos ataques con drones en el mar Negro, después de que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, se haya reunido este jueves con el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, y el presidente de Rumanía, Nicusor Dan.

"Este asunto será parte de la agenda de la próxima reunión regular del Consejo del Atlántico Norte, que está agendada la próxima semana", han detallado a Europa Press fuentes de la OTAN sobre la próxima reunión del principal órgano político de toma de decisiones dentro de la OTAN, que se reunirá a nivel de embajadores.

El presidente de Rumanía también ha adelantado la agenda de la próxima reunión en la Alianza al confirmar que se debatirán los últimos acontecimientos en el mar Negro además de cómo reforzar la defensa ante ellos. Estos asuntos han sido incluidos en la agenda después de haberlo solicitado con su par búlgaro al jefe de la OTAN, con quien se han reunido este jueves en los márgenes del Consejo Europeo.

"En el plano operativo, se celebrará una sesión específica del Consejo del Atlántico Norte para abordar la situación en la región", ha asegurado Nicusor Dan en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha calificado como "inaceptables" los graves incidentes ocurridos en los últimos días cerca de las costas de Rumanía y Bulgaria.

"Buques comerciales han sido atacados y hundidos, y varios marineros han muerto, resultado heridos o han sido dados por desaparecidos. Estos incidentes son inaceptables y deben cesar. Están en juego vidas humanas, el comercio mundial e infraestructuras críticas", ha defendido.

El presidente de Rumanía ha advertido de que la OTAN se enfrenta a "un nuevo tipo de desafío" similar, en su opinión, al que enfrentó hace un año en la frontera rumana del río Danubio con Ucrania, cuando fue necesario recurrir a equipamiento militar para "contrarrestar las amenazas planteadas por los drones aéreos".

"En aquel momento, recurrimos a nuestros aliados, recibimos el equipamiento necesario y la situación se estabilizó. Hoy necesitamos soluciones adaptadas a los desafíos de seguridad en la parte oriental del mar Negro", ha proseguido Dan en su explicación.

Con todo, ha señalado que la Alianza está siendo testigo de "los intentos de Rusia de desestabilizar las sociedades europeas", especialmente en los países del flanco oriental, así como de llevarles a reducir su apoyo a Ucrania.

"Junto con nuestros aliados de la OTAN, mantenemos nuestro compromiso de defender nuestro territorio, nuestras aguas territoriales y nuestro espacio aéreo", ha añadido, subrayando que tampoco cambiará el apoyo a Ucrania pese a los ataques de Moscú.