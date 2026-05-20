La OTAN debate en Suecia cómo acelerar su inversión en defensa ante los planes de EEUU de retirar tropas de Europa

El Secretario General De La OTAN, Mark Rutte, En Una Rueda De Prensa Desde La Sede De La Alianza En Bruselas, En La Víspera De La Reunión De Ministros De Exteriores De La Organización Que Tendrá Lugar En Helsingborg (Suecia) - OTAN

BRUSELAS 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de la OTAN debatirán este jueves y viernes en la ciudad sueca de Helsingborg cómo acelerar sus inversiones en defensa ante la presión de Estados Unidos para repartir la carga de la seguridad europea, en una cita marcada por los planes de Washington de reducir el número de tropas que mantiene desplegadas en Europa.

En esta reunión de jefes diplomáticos, que servirá para preparar la cumbre que la Alianza Atlántica celebrará el próximo mes de julio en Ankara (Turquía), también se abordará la necesidad de mantener una ayuda sustancial y sostenible a Ucrania, así como los últimos desarrollos de la guerra en Oriente Próximo y las consecuencias para los aliados del bloqueo del estrecho de Ormuz.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha detallado este miércoles que en la primera reunión de la Alianza que Suecia organiza desde que ingresó en la organización en 2024, los ministros hablarán sobre cómo llevar a la realidad el plan de inversión en defensa acordado en la cumbre de la Haya y en la necesidad de incrementar la producción industrial de defensa "a ambos lados del Atlántico".

"Cumplir no significa solo ajustar el presupuesto, sino garantizar que las inversiones generen capacidades, para que nuestras Fuerzas Armadas tengan lo que necesitan para disuadir y defenderse. Más defensa aérea y antimisiles, más capacidades de ataque de largo alcance, más drones, más munición y mayores reservas", ha explicado en una rueda de prensa desde Bruselas.

Esto significa, según el también ex primer ministro de Países Bajos, que los Estados miembro de la OTAN deben poder "producir más rápido y a mayor escala", si bien ha lamentado que la industria de defensa no está incrementando la producción lo suficiente como para absorber los "cientos de miles de millones adicionales en gasto" que está destinando la organización.

CITA MARCADA POR EL REPLIEGUE MILITAR DE EEUU

No obstante, la cita estará especialmente marcada por el debate sobre el futuro despliegue militar estadounidense en Europa, después de que la Administración de Donald Trump haya retirado 5.000 efectivos de Alemania y paralizado el envío de otros 4.000 militares a Polonia, en una nueva señal de la presión de Washington para que los aliados europeos asuman una mayor responsabilidad en materia de defensa.

En este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio --que asistirá a la reunión tras ausentarse en el último encuentro--, defenderá ante los aliados la necesidad de que aumenten el gasto militar y avanzar hacia un mayor reparto de cargas dentro de la OTAN.

Sobre este asunto, Rutte ha dicho que no le sorprende la retirada progresiva de tropas estadounidenses de suelo europeo, sosteniendo que no obstante se hará "de manera estructurada" y "gradual" y que no tendrá un impacto en los planes de defensa de la Alianza Atlántica en Europa.

"Sabemos que se producirán ajustes. Estados Unidos tiene que pivotar más hacia, por ejemplo, Asia, y esto ocurrirá con el tiempo de manera estructurada", ha aseverado el jefe de la OTAN, enmarcando estos cambios en un proceso más amplio de reequilibrio de responsabilidades dentro de la Alianza en la que Europa y Canadá asuman "un papel más importante" en la organización.

"Así que esto era de esperar, creo que es completamente lógico", ha proseguido Rutte, que también ha destacado el aumento del gasto en defensa de los aliados europeas y canadienses desde la cumbre de la OTAN de La Haya, llevando a todos los Estados miembro a destinar el 2% de su PIB al gasto en defensa.

UCRANIA Y LAS CONSECUENCIAS DEL CIERRE DE ORMUZ

Los ministros aliados también volverán a escenificar su respaldo a Ucrania en un encuentro al que asistirá el titular de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, invitado a participar en la cena de trabajo organizada el jueves en el castillo de Sofiero de Helsingborg.

Según ha explicado Rutte, los aliados discutirán cómo garantizar una ayuda "sustancial, sostenible y predecible" a Kiev, basada en las necesidades marcadas por las autoridades ucranianas, así como el funcionamiento de los mecanismos puestos en marcha por la OTAN para canalizar apoyo militar urgente.

También se prevé la aprobación de informes sobre el progreso del Plan de acción para la Vecindad Sur, así como un texto contra acciones híbridas de Rusia contra países de la OTAN, según han explicado fuentes aliadas.

Esas mismas fuentes han indicado que una intervención de la OTAN para liberar el estrecho de Ormuz no está sobre la mesa, aunque Rutte ha indicado que los ministros intercambiarán puntos de vista sobre la situación en Oriente Próximo y el impacto que tiene para la economía mundial el cierre de la principal ruta marítima para el transporte de petróleo.

En este contexto, el jefe de la OTAN ha destacado que varios aliados, entre ellos Francia, Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania y Reino Unido, ya están desplazando medios a la región para garantizar la libertad de navegación y mantener abierto el tránsito marítimo en la zona.

También ha reconocido que los aliados europeos y canadienses "han escuchado la llamada a la acción de Estados Unidos", que ha manifestado sus quejas contra los socios aliados de la OTAN al considerar que no se habían involucrado en la guerra en Oriente Próximo.

Del mismo modo ha defendido los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para evitar que Irán obtenga armas nucleares, al tiempo que ha acusado a Teherán de intentar "tomar como rehén la economía global" con las amenazas sobre el estrecho, algo que ha definido como "un ataque directo" contra la libertad de navegación y el comercio internacional.