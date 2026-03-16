La OTAN defiende que aliados ya han ofrecido ayuda a EEUU en Ormuz tras la advertencia de Trump

Archivo - Una bandera de la OTAN - Anna Ross/dpa - Archivo

BRUSELAS, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha recordado que algunos aliados europeos han ofrecido su ayuda para tratar de desbloquear el estrecho de Ormuz después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya avisado de que la Alianza Atlántica enfrenta "muy mal futuro" si no ayudan a Washington a recuperar el tránsito en el paso marítimo bloqueado por Irán.

"Los aliados ya han dado un paso adelante para proporcionar seguridad adicional en el Mediterráneo. Somos conscientes de que algunos aliados individuales están hablando con Estados Unidos y con otros sobre qué más podrían hacer, también en el contexto de la seguridad en el estrecho de Ormuz", ha afirmado un portavoz de la organización en declaraciones remitidas a los medios.

La reacción de la Alianza tiene lugar después de que Trump advirtiera este domingo que a la OTAN le deparará un "muy mal futuro" si los aliados no colaboran para reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico del comercio internacional de petróleo que se encuentra bloqueado por el Ejército iraní como respuesta a la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

"Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", consideró el mandatario norteamericano en una entrevista con el periódico británico 'Financial Times' en la que apuntó a China y Europa como especialmente dependientes del petróleo de la zona. Por todo ello, aseguró, "si no hay respuesta" de estos o la misma es "negativa", el futuro de la OTAN será "muy malo".

El inquilino de la Casa Blanca realizó estas declaraciones poco más de un día después de haber instado a países como China, Japón, Francia, Corea del Sur o Reino Unido a acompañar a navíos estadounidenses en una misión naval internacional para desbloquear el estrecho de Ormuz, coyuntura que ha desatado una escalada de precios elevando el coste del barril de Brent, referencia en los mercados europeos, a los 106 dólares.

Pero ya ha habido países como Francia que han anunciado que no tiene intención de participar por ahora en la misión naval, pese a que hace una semana si propuso una operación de este tipo para garantizar el tránsito por el canal marítimo, de la que finalmente desistió.

Otros Estados europeos como Reino Unido han visto con buenos ojos que se intente "reabrir" el estrecho de Ormuz, aunque el Gobierno británico no ha respondido a la propuesta de Trump de establecer una misión naval internacional.