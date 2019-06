La OTAN discutirá este miércoles la respuesta a la probable ruptura del INF y la crisis con Irán en el Golfo

Publicado 25/06/2019 16:32:59 CET

BRUSELAS, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Defensa de la OTAN discutirán este miércoles la crisis con Irán en el golfo Pérsico y la respuesta de los aliados a la probable ruptura a principio de agosto del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), el plazo que dio Estados Unidos a Rusia para no dar por roto su pacto firmado en 1987, que abolió los misiles con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros.

"Nuestra respuesta será defensiva, comedida y coordinada. No equipararemos lo que Rusia hace. No tenemos intención de desplegar nuevos misiles nucleares en tierra en Europa", ha avanzado en rueda de prensa la víspera de la reunión ministerial de dos días el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, ha admitido que Estados Unido no dispone "todavía" de "la defensa" necesaria para contrarrestar los polémicos misiles rusos SSC-8, con capacidad nuclear, pero "todas las opciones están sobre la mesa" y ha recordado que Washington lleva "más de cinco años" denunciando la violación del pacto por parte de Rusia.

"Estamos mirando sistemas convencionales para nuestras capacidades de defensa. Creo que esto es importante que lo sepan nuestros aliados", ha explicado en rueda de prensa la embajadora estadounidense, que ha admitido que Washington todavía no ha tomado una "decisión final" sobre "el tipo de defensa" que desarrollará.

El secretario general aliado ha confiado en que los aliados acuerden en su reunión "diferentes medidas", algunas de las cuáles se pueden "aplicar bastante rápido", mientras que otras "llevarán más tiempo" en preparación de la posible ruptura del tratado nuclear. "Tenemos que garantizar que nuestra disuasión y defensa siguen siendo creíbles y efectivas", ha remachado.

Las medidas pasan por reforzar los sistemas de defensa aérea y el intercambio de más Inteligencia, identificar si Rusia está desplegando más misiles en nuevos sitios y equipados con cabezas nucleares y lanzar un estudio sobre una alternativa "proporcional" para contrarrestar el sistema ruso, según han avanzado fuentes aliadas, que aseguran que no hay "ninguna medida radical, no se desplegarán misiles nucleares" y admiten que los aliados ni siquiera han podido llegar a un acuerdo sobre "si hay zonas que se pueden considerar más vulnerables que otras", dado que el CCS8 puede alcanzar "prácticamente todo" el territorio europeo. "Estamos muy al principio del proceso", ha asegurado.

Países como Reino Unido y los países del flanco este son partidarios de despliegues militares "más visibles" de la OTAN para enviar una señal a Rusia, mientras que otros como España, Alemania, Países Bajos y Canadá ponen el acento en la necesidad de empezar a trabajar en un acuerdo global que sustituya al INF, incluyendo a países como China, Pakistán e India, una tarea "nada fácil".

Los aliados también abordarán la crisis con Irán en el golfo Pérsico con el jefe del Pentágono en funciones, Mark Esper, "tanto en la reunión" como "en los márgenes" de la misma, aunque "la OTAN no está directamente implicada en el Golfo", ha avanzado Stoltenberg. "Espero que el secretario de Defensa Esper informe a los aliados. Creo que esto es útil", ha puntualizado, insistiendo en la necesidad de "reducir las tensiones y evitar cualquier error de cálculo que puedan crear situaciones realmente peligrosas".

Los aliados están preocupados por el creciente riesgo de un conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán tras los últimos ataques a petroleros cerca del estrecho de Ormuz, por el que pasa un 40 por ciento del crudo mundial, el derribo de un 'drone' estadounidense por parte de Irán y la decisión de la Administración de Donald Trump de dar marcha atrás en el último momento a un ataque selectivo contra Irán.

"Seremos comedidos, pero no tímidos para proteger a la gente en la zona, proteger la navegación en la zona y tomaremos los pasos necesarios de forma comedida. El presidente (Trump) ha sido muy claro de que no quería matar a iraníes pero queremos garantizar que todos los países en la región tiene acceso para navegar en aguas", ha asegurado la embajadora estadounidense ante la OTAN, que ha asegurado que "no hay necesidad de ser específicos" sobre las líneas rojas de Estados Unidos para no atacar Irán.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y POLÍTICA ESPACIAL

Los ministros de Defensa abordarán durante la cena la necesidad de mantener la ventaja competitiva en las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, la computación cuántica, la próxima generación de comunicaciones, un área de cooperación con la UE que podría ser "prometedora", según Stoltenberg.

Los aliados revisarán, ya el jueves, el gasto en defensa y el reparto de la carga dentro de la OTAN y aprobarán la primera estrategia en materia espacial, centrada en el intercambio de Inteligencia y la mejora del conocimiento de situación. "Estamos estudiando añadir el espacio como dominio operativo", han explicado fuentes aliadas.

También abordarán los esfuerzos para sellar un acuerdo de paz en Afganistán, aunque varias fuentes aliadas admiten que todavía es pronto para aventurar la presencia que la OTAN podría mantener sobre el terreno y celebrarán una reunión de la coalición encabezada por Estados Unidos para derrotar a Estado Islámico.