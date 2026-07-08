La OTAN reafirma su compromiso "inquebrantable" con el artículo 5 y "con el vínculo transatlántico"

Banderas de la OTAN durante la cumbre de la Alianza Atlántica en la capital de Turquía, Ankara (archivo) - Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

ANKARA 8 Jul. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano) -

Los 32 jefes de Estado y de Gobierno han reafirmado este miércoles en una declaración conjunta su compromiso "inquebrantable" con el artículo 5 de la Alianza que garantiza la defensa mutua en caso de ataque y con el "vínculo transatlántico", después de las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los aliados.

"Nos hemos reunido en Ankara para reafirmar nuestro compromiso inquebrantable con nuestra defensa colectiva en virtud del Artículo 5 del Tratado de Washington y con el vínculo transatlántico. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Nuestra unidad, solidaridad y fortaleza colectiva siguen siendo el fundamento de la paz, la seguridad y la prosperidad para los mil millones de ciudadanos", se lee en la misiva.

Los aliados, que han reafirmado su "enfoque de disuasión y defensa a 360 grados", han definido de manera clara que para "contrarrestar la amenaza a largo plazo que Rusia" supone para la seguridad y la estabilidad euroatlánticas, así como "la amenaza persistente del terrorismo", los aliados están cumpliendo con el compromiso de defensa de La Haya de elevar el gasto en defensa al 5% de sus PIB.

"En 2025, los aliados europeos y Canadá aumentaron sus inversiones en requisitos de defensa fundamentales en más de 139.000 millones de dólares (121.000 millones de euros). Nuestras inversiones están generando las capacidades que necesitamos, al tiempo que refuerzan nuestra base industrial y nuestra resiliencia", destacan los líderes, también Trump.

Además, han anunciado más de 50.000 millones de dólares (43.000 millones de euros) en nuevas adquisiciones y se han comprometido a ampliar la capacidad de fabricación colectiva y a trabajar con la industria para acelerar la innovación. "Continuaremos nuestro trabajo para eliminar las barreras al comercio de defensa entre aliados y aprovechar las asociaciones de la OTAN para maximizar la profundidad y la cooperación industrial en materia de defensa", prosigue el texto.