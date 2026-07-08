Trump afirma ahora que la cumbre de la OTAN ha sido "exitosa" y destaca la "unificación" de los aliados

El presidente de EEUU no ahonda en los ataques a España y se limita a decir que "se ha portado muy mal"

ANKARA, 8 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Iván Zambrano)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la cumbre de la OTAN en Ankara ha sido "exitosa" y que ha habido una "unificación" entre los aliados, después de que durante las últimas horas haya arremetido contra la Alianza Atlántica por, en su opinión, no haber destinado suficiente en gasto en defensa o no haber ayudado a Washington en su ofensiva contra Irán.

En una rueda de prensa al término de la cita de líderes organizada en Turquía, el jefe de la Casa Blanca ha celebrado que los aliados mayoritariamente "han respondido a la llamada" de la última cumbre de La Haya y se han comprometido a invertir el 5% de sus respectivos PIB a defensa, menos "un par" de países que no lo han hecho. Pese a ello, ha constado que la reunión que los 32 líderes de la OTAN han mantenido este miércoles había "respeto y amor".

"Quizás, no lo sé, están tratando de ganarse mi favor, por la forma en que lo hicieron, ya que había una unidad tremenda en esa sala. E insto a todas las naciones a acelerar sus planes para alcanzar el objetivo lo antes posible", ha asegurado, celebrando que a los aliados "les gusta el trabajo" que él está haciendo como presidente de Estados Unidos. "Dirán que soy una persona engreída, pero es así", ha añadido.

En su opinión, si hay una sola palabra que resume lo la cumbre de este martes y miércoles "es unificación". "Nunca he visto nada igual. Todos y cada uno de esos países se quieren, se quieren entre ellos, eso fue tremendo. La unificación fue algo bonito de decir", ha sostenido.

Trump ha recordado que el año pasado se logró elevar el objetivo de gasto en defensa del 2% al 5% del PIB, una cifra que "todos decían que era imposible", y ha confiado en que los países que todavía no se han comprometido con ese objetivo --entre los que está España-- terminarán por hacerlo "bastante pronto", después de que hoy se hayan mostrado "muy positivos" al respecto.

Las declaraciones del presidente estadounidense tienen lugar después de que previamente asegurara que sigue "decepcionado" con la OTAN por no haberle ofrecido ayuda en su ofensiva contra Irán y por no gastar lo suficiente en materia militar. Así ha llegado a decir que si la cumbre no la hubiera organizado su "amigo" el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, quizás ni habría acudido.

NO AHONDA EN LOS ATAQUES A ESPAÑA

Preguntado por las críticas que realizó durante la mañana contra países como España, Italia o Reino Unido, Trump no ha ahondado en los ataques contra el Gobierno español, limitándose a repetir que "España se ha portado muy mal" y que "casi todos los países se han portado bien" pero "solo tuvieron un mal momento" cuando no ayudaron a Estados Unidos en la guerra contra Irán.

"Nosotros no necesitábamos la ayuda, pero dije que quería ayuda y prefirieron quedarse al margen, y no me gustó esa respuesta", ha explicado, poniendo como ejemplo la respuesta "rara" de Reino Unido, que esgrimió que quería ayudar pero una vez acabara la guerra. "Esto no estaba en el espíritu de Winston Churchill", ha lamentado.

"YO ESTARÍA A LA ALTURA DE LENIN"

Respecto a sus advertencias contra el avance del comunismo dentro y fuera de Estados Unidos, Trump ha sostenido que él sería "el mejor comunista" porque es "fácil de vender". "Estaría a la altura de Lenin. Sería tan bueno como cualquiera", ha ironizado.

"Tienes alquiler gratis de por vida. Lo que no dicen es que en 12 meses estarás viviendo en la miseria. Tienes una casa gratis. ¿A alguien le gustaría tener una casa gratis? Se la quitaremos a alguien. Te la daremos a ti. Habrá asesinatos por todas partes. El comunismo es un desastre", ha proseguido.

Para el mandatario estadounidense, una de las razones por las que le va "tan bien" con la comunidad hispana es que "muchos de ellos vienen de países que fueron esencialmente comunistas" o "socialistas radicales".

También ha defendido que, aunque la izquierda estadounidense evite la etiqueta de "comunista" y prefiera hablar de "socialdemócratas", se trata, a su juicio, de la misma amenaza bajo un nombre "más amable". "Es un término muy peligroso", ha insistido, tras acusar a los candidatos de esa corriente de no tener interés en que a Estados Unidos "le vaya bien".