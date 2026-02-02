La OTAN realiza sus mayores ejercicios militares del año sin la participación de EEUU

Soldados y equipamiento españoles son embarcados en un buque de desembarco anfibio en la base española de Rota, como parte de la maniobra 'Steadfast Dart 26'. - Kay Nietfeld/dpa

BRUSELAS, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ensaya durante este mes de febrero su capacidad de reacción ante un ataque a un Estado miembro con maniobras en el mar Báltico en el que será el mayor ejercicio militar de la alianza este 2026, con 10.000 militares provenientes de once países, sin la participación de Estados Unidos.

El ejercicio, denominado 'Steadfast Dart 2026', está pensado para testar el despliegue rápido la Fuerza de Reacción Aliada (ARF) de la OTAN en largas distancias durante un escenario simulado de conflicto emergente con un adversario casi igual de potente, y para demostrar las capacidades operativas y estratégicas de la Alianza Atlántica.

El ensayo se realiza del 1 al 20 de febrero bajo el mando del Comando de Fuerza Conjunta Brunssum (Países Bajos), y cuenta con la participación de España, Turquía, Italia, Bulgaria, República Checa , Alemania, y Grecia, además de con el apoyo adicional de Bélgica, Francia y Reino Unido, según ha explicado la OTAN en un comunicado.

Estados Unidos, que sí ha participado en otras ediciones del 'Steadfast Dart', no lo hace en estas maniobras militares que tendrán lugar principalmente frente a la costa de Alemania, una casualidad --los países rotan-- que no obstante ocurre en medio de la escalada de tensión entre los socios de la alianza tras las pretensiones de Washington de hacerse con Groenlandia, parte del territorio de otro Estado miembro de la OTAN.

TRES FASES DE RESPUESTA RÁPIDA

La operación se articula en tres fases que cubren todo el ciclo de una hipotética misión de despliegue ante el ataque a uno de los aliados. En una primera etapa, las fuerzas se trasladan desde sus bases de origen hasta Alemania con despliegues por tierra, mar y aire a larga distancia para poner a prueba la movilidad estratégica de la Alianza.

La segunda fase, considerada el núcleo del ejercicio, se desarrolla entre el 9 y el 20 de febrero e incluye entrenamientos multinacionales para integrar las capacidades terrestres, aéreas, marítimas, cibernéticas y de operaciones especiales de los países participante.

La tercera y última fase contempla el repliegue coordinado de las fuerzas participantes y su retorno a los países de origen, completando el ciclo completo de despliegue y redespliegue.

Según la OTAN, este 'Steadfast Dart' fortalece la postura de disuasión de la alianza al garantizar que las fuerzas puedan reforzar rápidamente un territorio aliado cuando sea necesario, además de ser una demostración de unidad y fuerza para garantizar la seguridad de la zona euroatlántica.

Además, según ha subrayado la alianza, las maniobras son defensivas, transparentes, proporcionadas y se llevan a cabo con pleno respeto a las obligaciones internacionales.

LA ARMADA, AL MANDO DE LAS OPERACIONES MARÍTIMAS

La Armada española ejerce el mando del Componente Marítimo de la Fuerza de Reacción Aliadas (ARF) de esta operación a través del Spanish Maritime Forces Headquarters (Spmarfor) ubicado en Rota (Cádiz), coordinando fragatas, cazaminas, aviones de patrulla marítima, helicópteros, vehículos no tripulados y la fuerza anfibia.

Así, España será responsable de todas las operaciones en la mar y de la integración con otros mandos componentes de la OTAN, participando con el buque de asalto 'Castilla', la fragata de la clase F100 'Cristóbal Colón', la 'Almirante Juan de Borbón' y el buque de aprovisionamiento de combate 'Patiño'.

La parte marítima del ejercicio se desarrollará en aguas de las costas alemanas del mar Báltico y mar del Norte, participando en torno a 15 buques, tanto españoles como de países aliados. Además, participarán fuerzas anfibias, aviones de patrulla marítima, helicópteros y drones.

De hecho el jueves zarparon desde Rota seis buques, los españoles 'Castilla' y 'Cristóbal Colón', junto a embarcaciones turcas como el portaaeronaves 'Anadolu', el buque logístico 'Derya' y las fragatas 'Estambul' y 'Oruçreis'. En conjunto, el componente marítimo reúne a unos 2.000 marineros, aviadores e infantes de marina.

Durante su tránsito hacia el mar Báltico, con el puerto alemán de Kiel como destino, realizará entrenamientos conjuntos con fuerzas de países aliados como Portugal, Francia y Países Bajos, con la intención de reforzar la interoperabilidad y la preparación operativa de la Alianza Atlántica.