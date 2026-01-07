La OTAN señala que la seguridad de un aliado es "colectiva" y que también aplica al Ártico

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - NATO - Archivo

BRUSELAS 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La OTAN ha señalado este miércoles que la seguridad de un Estado miembro se basa en "la defensa colectiva" y que ese principio se aplica "en toda Europa, el Ártico y el Atlántico Norte", después de que Estados Unidos haya reclamado la soberanía de Groenlandia esgrimiendo motivos de "seguridad nacional" y por ser "un lugar muy estratégico".

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de la Alianza Atlántica, que han recordado que el Ártico "tiene una importancia estratégica creciente" y que la OTAN tiene "un claro interés en mantener la seguridad y la estabilidad en la región".

"La seguridad de la OTAN se basa en la defensa colectiva: la seguridad de un aliado es inseparable de la seguridad de todos. Esto se aplica en toda Europa, el Ártico y el Atlántico Norte", han esgrimido esas mismas fuentes.

La Alianza Atlántica también ha recordado que el reciente acuerdo alcanzado en 2025 en la Cumbre de la Haya, en el que los países miembro se comprometieron a aumentar el gasto en defensa hasta un 5% de su PIB --excepto España-, ya implica un refuerzo de la disuasión y la defensa de la OTAN, "también en el Ártico".

"La OTAN está además intensificando su atención al Alto Norte mediante una mejor conciencia situacional, entrenamiento y ejercicios para garantizar la preparación en todas las condiciones, y los Aliados están invirtiendo en capacidades aéreas y marítimas clave", ha concluido la Alianza en su mensaje.