La OTAN "toma nota" del acuerdo de EEUU y Rusia para retomar el diálogo militar tras cinco años suspendido

BRUSELAS 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La OTAN "toma nota" del acuerdo suscrito este jueves por Estados Unidos y Rusia para restablecer el diálogo militar de alto nivel entre ambos países, casi cinco años después de suspenderlo en plenas tensiones pocos meses antes de la invasión rusa de Ucrania desatada en febrero de 2022.

Así lo han trasladado fuentes de la Alianza Atlántica a Europa Press, que han puesto en valor el papel del Mando Europeo del Ejército estadounidense, liderado por el comandante aliado supremo de la OTAN, Alexus G. Grynkewich, en la conducción de las conversaciones entre Washington y Rusia.

Según la OTAN, Grynkewich cuenta con "las atribuciones necesarias" para mantener un diálogo militar con el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa "con el fin de evitar errores de cálculo y ofrecer un canal que permita prevenir una escalada no intencionada".

La valoración de la alianza tiene lugar después de que este jueves Estados Unidos y Rusia acordaran retomar el diálogo militar al máximo nivel en los márgenes de los contactos trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos para un acuerdo de paz.

"Mantener el diálogo entre Fuerzas Armadas es un factor importante para la estabilidad y la paz mundiales, que solo pueden alcanzarse mediante la fuerza, y proporciona un medio para una mayor transparencia y para rebajar la escalada", informó en una nota del Mando Europeo del Ejército estadounidense.