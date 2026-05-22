Países Bajos inicia el procedimiento para prohibir el comercio de productos de asentamientos israelíes

Imagen de archivo de un militar israelí en Nablús - Europa Press/Contacto/Nidal Eshtayeh

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, ha anunciado este viernes el comienzo de los procedimientos para suspender el comercio de producto procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados y los Altos del Golán sirios con una aprobación inicial del Consejo de Ministros y por una duración preliminar de tres años.

Con esta decisión, el Gobierno neerlandés quiere "evitar que la sociedad neerlandesa contribuya, a través de nuestras actividades económicas, a una ocupación ilegal y al mantenimiento de asentamientos ilegales", declaró el primer ministro neerlandés en su posterior rueda de prensa recogida por la cadena estatal NOS.

Al mismo tiempo, en una carta dirigida a la Cámara de Representantes, los ministros de Exteriores y Comercio, Tom Berendsen y Sjoerd Sjoerdsma, han trasladado su "enorme preocupación" por la situación de los territorios ocupados donde "los asentamientos ilegales y la violencia excesiva por parte de los colonos están provocando un deterioro continuo de la situación, lo que aleja cada vez más una solución de dos Estados", afirman.

La medida prohíbe no solo la importación, sino también la intermediación de mercancías procedentes de los asentamientos y las empresas neerlandesas en el extranjero también deben cumplirla. Jetten quiere continuar esta política en Oriente Próximo con sanciones contra los colonos violentos, por un lado, y las milicias palestinas de Hamás por el otro.