Países Bajos pide incluir a los hutíes en lista de organizaciones terroristas de UE tras ataque contra buque neerlandés

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Países Bajos ha defendido este miércoles incluir a los rebeldes yemeníes hutíes en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea tras el ataque perpetrado a principios de esta semana contra un buque neerlandés.

"Trabajaré para garantizar la inclusión de los hutíes en la lista de organizaciones terroristas de la UE y que la UE adopte sanciones adicionales. Actuando juntos, podemos proteger de la forma más eficaz nuestros buques, nuestras rutas comerciales y el Derecho Internacional", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores.

La cartera ministerial ha aprovechado la ocasión para condenar "enérgicamente" el ataque contra su buque y ha denunciado que "los hutíes representan desde hace tiempo una grave amenaza para la libertad de navegación". "Esto es inaceptable", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que "este ataque subraya la "importancia de mantener una presencia marítima en la región junto" con sus socios. Además, ha agregado que están realizando una "contribución concreta a la misión 'Aspides' del bloque comunitario.

"Agradecemos a nuestros socios europeos su rápida y decisiva actuación en la operación de rescate y evacuación segura", ha concluido Ámsterdam.