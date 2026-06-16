Países Bajos traslada a Armenia y Azerbaiyán el apoyo al proceso de paz

Archivo - El primer ministro neerlanés, Rob Jetten, durante una cumbre de líderes de la UE. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, ha trasladado este martes a los líderes de Armenia, Nikol Pashinián, y Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en sendas llamadas el apoyo del país al proceso de paz entre ambos países.

Jetten ha informado de los contactos mantenidos con ambos en dos mensajes en redes sociales. A Pashinián le ha felicitado por su victoria electoral, "que constituye un claro respaldo del pueblo armenio a la paz y la estabilidad regionales, así como a una cooperación más estrecha con la Unión Europea y a las reformas democráticas".

"Armenia puede contar con el apoyo de los Países Bajos. También hablamos sobre el proceso de paz con Azerbaiyán", ha incidido el dirigente de Países Bajos.

Luego, en otro contacto con Aliyev ha trasladado su intención de "profundizar aún más la cooperación política y económica" con Bakú. "Hablamos sobre el proceso de paz entre Armenia y Azerbaiyán, así como sobre la agresión rusa contra Ucrania", ha indicado.

Igualmente, ha tenido palabras de agradecimiento a las autoridades azeríes tras indicar que la Embajada neerlandesa en Irán fue acogida en el país tras no poder trabajar desde Teherán por el conflicto desatado en la región. Así ha valorado la "contribución" de Azerbaiyán a "la paz y la estabilidad regionales".