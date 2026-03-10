Países Bajos traslada a Azerbaiyán a su personal diplomático en Teherán ante los "riesgos para la seguridad"

El ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, en una reciente visita a Kiev. - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Países Bajos han anunciado este martes el traslado a Azerbaiyán del personal de su Embajada en Teherán debido a los "riesgos para la seguridad" derivados de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país, que vive su undécimo día con un balance de más de 1.200 muertos, incluyendo el líder supremo iraní, Alí Jamenei.

"Debido al aumento de los riesgos para la seguridad de nuestros empleados, se ha decidido trasladar temporalmente las actividades de la embajada de Países Bajos en Irán a Bakú, Azerbaiyán", ha informado el ministro de Exteriores neerlandés, Tom Berendsen, en un mensaje en redes sociales.

El titular de Exteriores ha confirmado de hecho que el embajador neerlandés Emiel de Bont y su equipo ya se encuentran en su nuevo destino temporal. "Me alegra que hayan podido llegar a Azerbaiyán de forma segura y siento un profundo respeto y aprecio por su enorme compromiso en tiempos difíciles", ha señalado.

Berendsen ha indicado que "si la situación de seguridad lo permite", se tomarán futuras decisiones sobre la vuelta del personal de la legación diplomática a Irán para que pueda reanudar su actividad en Teherán.

En el contexto de la ofensiva de Estados Unidos e Israel y la escalada regional de la guerra numerosas representaciones diplomáticas han sido reubicadas en otras zonas. Este mismo martes Alemania ha sacado fuera de Irak al personal de su Embajada en la capital del país, Bagdad.

Hasta la fecha el ataque a Irán deja más de 1.200 muertos en suelo iraní. Entre los fallecidos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.